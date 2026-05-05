Arranca la industrialización de la basura en Cotapachi y harán compost en Sacabamba

La secretaria de Planificación y Medio Ambiente, Gabriela Encinas informó este martes que a partir de hoy se iniciará con la industrialización de la basura. La industria ya se encuentra montada y permitirá la diferenciación de los residuos sólidos. En tanto, que en Sacabamba se realizará la producción de compost o abono.

Según Encinas la diferenciación se realiza en dos procesos. El primero que tiene que ver con el material orgánico que representa el 50% de la totalidad de los residuos generados en el municipio. El segundo de los residuos inorgánicos tiene que ver con el material aprovechable que puede ingresar a la economía circular, como ser papel, vidrio, cartón, entre otros.

La planta de industrialización ya está operando y se encuentra instalada en Cotapachi. Sin embargo, la disposición de residuos orgánicos y tratamiento se realizará en Sacabamba, por último, la industrialización especializada se desarrollará en otro espacio.

En relación al relleno sanitario de K’ara K’ara informó que la semana pasada se dio a conocer que el Tribunal Agroambiental determinó la ampliación, para el ingreso de los residuos, debido a que las macro-celdas 2 y 3 aun requieren residuos para realizar un cierre adecuado.

“Vimos que en marco de dar cumplimiento a la normativa ambiental y ser conocedores que el 18 de mayo ya no pueden existir rellenos ni botaderos en el país requerimos dar inicio a este segundo componente de nuestro contrato”, añadió Encinas.