El petróleo cae por debajo de los 110 dólares a pesar del repunte de las tensiones en Oriente Próximo

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Publicado el 05/05/2026 a las 14h41
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 El precio de petróleo Brent, de referencia en Europa, cae por debajo de los 110 dólares, hasta los 109,80, lo que supone un desplome diario de 4%, a pesar de una nueva escalada de tensiones en Oriente Próximo y la denuncia de Emiratos Árabes Unidos (EAU) de nuevos misiles y drones lanzados desde Irán.

Por su parte, el precio del barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, caía también un 4% y marcaba los 102,15 dólares.

Las fluctuaciones del precio del crudo se han convertido en la tónica general de los mercados desde el comienzo de la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra la República Islámica de Irán el pasado 28 de febrero. La pasada jornada el petróleo ascendía alrededor de un 6% debido a los signos de repunte del conflicto en Oriente Próximo, mientras que este martes caía un 4%.

En esta línea, el Brent se mantiene muy por encima de los 72 dólares en los que se situaba antes del comienzo de la guerra, aunque por debajo del máximo en cuatro años marcado la semana pasada, superando el umbral de los 126 dólares.

Emiratos Árabes Unidos (EAU) ha denunciado nuevas interceptaciones de drones y misiles en las últimas horas por segundo día consecutivo después de que este lunes Abu Dabi denunciara el lunes un ataque contra una instalación petrolera y un buque que transitaba por el estrecho de Ormuz, un reinicio de los ataques en la zona a pesar del alto el fuego en vigor.

Por su lado, Donald Trump ha sostenido que la guerra con Irán podría prolongarse dos semanas, o "quizás tres", y ha descartado que el tiempo sea un "factor crucial" para los intereses de Washington. "De una forma u otra, ganamos", ha afirmado en nuevo signo de prolongación del conflicto.

En este sentido, el mandatario de Estados Unidos ha afirmado que las autoridades de Irán "saben lo que deben hacer" para evitar una violación del alto el fuego alcanzado con la mediación de Pakistán y extendido indefinidamente por el propio Trump.

La casi paralización del tráfico marítimo en Ormuz ha obligado a los productores del Golfo a reducir la producción, contribuyendo, al mismo tiempo, a la escalada del precio del crudo y del gas natural, mientras continúan atentos a una desescalada en la región y el fin de los ataques.

Entretanto, las autoridades de Emiratos Árabes Unidos anunciaron su decisión de retirarse de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la OPEP+, con efecto a partir del 1 de mayo, un anuncio sorpresa que ha puesto sobre la mesa las tensiones entre los miembros de la organización.

"EAU ha decidido retirarse de la OPEP. Creo que es inaceptable que un país tome esta medida como reacción a los acontecimientos regionales y para presionar a los miembros de la OPEP", aseveró este lunes el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baqaei, en declaraciones a la televisión pública de Irán, IRIB.

 

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