Más de un millón de fieles acuden a misa del papa en Madrid

La homilía celebrada por León XIV es el acto más multitudinario que realizará en su visita a la capital española.

Un millón doscientas mil personas asistieron este domingo a la misa del papa en la plaza de Cibeles de Madrid, según los organizadores, para participar en el acto más multitudinario de su visita a España.

El papa León XIV llegó a la plaza de Cibeles poco antes de las 10.00, hora local, tras un recorrido en papamóvil por varias calles de Madrid para presidir la misa y la procesión por la festividad del Corpus Christi.

Los reyes de España, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso fueron parte de las autoridades que recibieron al papa en su llegada a la misa de Cibeles, donde recibió de manos del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, la Llave de Oro de la ciudad antes de dar comienzo a la ceremonia.

Agenda copada

La agenda del pontífice para esta jornada incluye a primera hora de la tarde un encuentro privado en la Nunciatura Apostólica con los miembros de la Orden de San Agustín, a la que pertenece y de la que fue prior general durante dos mandatos consecutivos, entre 2001 y 2013.

También se contempla un encuentro en el Movistar Arena de la capital con numerosas personalidades y representantes de distintas disciplinas en su empeño por reforzar el diálogo entre la Iglesia y la sociedad contemporánea.