Más de un millón de fieles acuden a misa del papa en Madrid

Mundo
Publicado el 07/06/2026 a las 15h16
ESCUCHA LA NOTICIA

La homilía celebrada por León XIV es el acto más multitudinario que realizará en su visita a la capital española.

Un millón doscientas mil personas asistieron este domingo a la misa del papa en la plaza de Cibeles de Madrid, según los organizadores, para participar en el acto más multitudinario de su visita a España.

El papa León XIV llegó a la plaza de Cibeles poco antes de las 10.00, hora local, tras un recorrido en papamóvil por varias calles de Madrid para presidir la misa y la procesión por la festividad del Corpus Christi.

Los reyes de España, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso fueron parte de las autoridades que recibieron al papa en su llegada a la misa de Cibeles, donde recibió de manos del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, la Llave de Oro de la ciudad antes de dar comienzo a la ceremonia.

Agenda copada

La agenda del pontífice para esta jornada incluye a primera hora de la tarde un encuentro privado en la Nunciatura Apostólica con los miembros de la Orden de San Agustín, a la que pertenece y de la que fue prior general durante dos mandatos consecutivos, entre 2001 y 2013.

También se contempla un encuentro en el Movistar Arena de la capital con numerosas personalidades y representantes de distintas disciplinas en su empeño por reforzar el diálogo entre la Iglesia y la sociedad contemporánea.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
El Mundial de los récords, bajo la mirada crítica de Óscar Galdo
2
Perú: el duelo final entre Fujimori y Sánchez por tomar el bastón de mando
3
Más de 1 millón de litros de gasolina y 40 mil garrafas de GLP ingresaron a La Paz y El Alto pese a los bloqueos
4
Diputados aprueba la Ley 161 de Estados de Excepción y la remite al Ejecutivo para su promulgación
5
Óscar Galdo habla sobre el Mundial 2026, en Podcast Los Tiempos

Lo más compartido

1
Gobernador de Santa Cruz respalda trabajo de la Policía tras operativo en San Julián
2
Empresarios de Cochabamba registran pérdidas Bs 2 mil millones por los bloqueos
3
Paz podrá usar militares para desbloquear rutas con ley para declarar estado de excepción
4
Estados Unidos emite visas a selección de Irán rumbo al Mundial 2026
5
Ministro denuncia que movilizados buscan confrontación mientras el Gobierno apuesta por el diálogo

Más en Mundo

07/06/2026
Keiko Fujimori supera por estrecho margen a Roberto Sánchez, según boca de urna
Keiko Fujimori supera por estrecho margen a Roberto Sánchez, según boca de urna. De acuerdo con Datum, la candidata de Fuerza Popular registra el 50.53% de...
Ver más
07/06/2026
Irán lanza misiles contra Israel tras escalada en Beirut
Irán lanzó misiles contra Israel este domingo 7 de junio y amenazó con "golpes más duros" si el Ejército israelí mantiene sus ataques en Líbano
Ver más
Hoy, Perú se enfrenta a una de las encrucijadas más determinantes de su historia reciente. Más de 27.1 millones de peruanos acudirán a las urnas para elegir al próximo presidente para el periodo 2026...
Ver más
07/06/2026
Perú: el duelo final entre Fujimori y Sánchez por tomar el bastón de mando
Los reyes Felipe VI y Letizia, y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, recibieron este sábado al papa en el Palacio Real, donde tiene lugar la ceremonia de bienvenida de la primera visita...
Ver más
06/06/2026
El papa León XIV es recibido por los Reyes de España en su visita a Barcelona y Canarias
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, puede venir a Moscú en cualquier momento si desea entablar conversaciones, aseguró hoy jueves el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
Ver más
04/06/2026
Zelensky puede ir a Moscú para conversar en cualquier momento, dice Kremlin
La Fiscalía chilena, junto a la Policía de Investigaciones (PDI), ha encabezado ayer un megaoperativo en el que detuvieron a 19 personas, entre ellas a José Pérez Asencio, un ejecutivo de...
Ver más
03/06/2026
Tren de Aragua: cae la red más grande de lavado de dinero en Chile
En Portada
07/06/2026 Mundo
Keiko Fujimori supera por estrecho margen a Roberto Sánchez, según boca de urna
Keiko Fujimori supera por estrecho margen a Roberto Sánchez, según boca de urna. De acuerdo con Datum, la candidata de Fuerza Popular registra el 50.53% de...
vista
07/06/2026 País
Paz podrá usar militares para desbloquear rutas con ley para declarar estado de excepción
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, recibió este domingo luz verde del Congreso para usar a militares en el desbloqueo de carreteras controladas desde hace...
vista
07/06/2026 Mundo
Irán lanza misiles contra Israel tras escalada en Beirut
Irán lanzó misiles contra Israel este domingo 7 de junio y amenazó con "golpes más duros" si el Ejército israelí mantiene sus ataques en Líbano
vista
07/06/2026 País
Defensoría pide investigar uso de armas en San Julián y confirma 33 heridos
La Defensoría del Pueblo dio a conocer este domingo su preocupación ante los hechos de violencia suscitados en el municipio de San Julián, departamento de...
vista
07/06/2026 Fútbol
6.000 millones de personas fijan su mirada en el fútbol
Aproximadamente 6.000 millones de personas (de 8.300 millones que habitan el planeta) seguirán los partidos del Mundial de Fútbol 2026 a partir del 11 de junio...
vista
07/06/2026 Fútbol
El Mundial de los récords, bajo la mirada crítica de Óscar Galdo
El próximo 11 de junio comenzará una Copa del Mundo distinta a todas las anteriores. No será únicamente el campeonato más grande de la historia por la cantidad...
vista
Actualidad
La Policía en Tarija aprehendió hoy a un tercer implicado en el asesinato del exdirector departamental del Servicio...
Ver más
07/06/2026 Seguridad
Aprehenden a un policía implicado en el asesinato de Aramayo, en Tarija
La llegada de más de 60 flamencos rosados a la laguna Alalay se ha convertido en una de las principales señales de la...
Ver más
07/06/2026 Cochabamba
Los flamencos rosados embellecen Alalay y son una señal de su buen estado
Cada 6 de junio, Bolivia celebra el Día del Maestro, una fecha que reconoce la labor de miles de educadores que más...
Ver más
07/06/2026 Cochabamba
Día del Maestro: educar más allá de las aulas entre vocación y desafíos
Keiko Fujimori supera por estrecho margen a Roberto Sánchez, según boca de urna. De acuerdo con Datum, la candidata de...
Ver más
07/06/2026 Mundo
Keiko Fujimori supera por estrecho margen a Roberto Sánchez, según boca de urna
Deportes
El periodista deportivo, Óscar Galdo, asegura que el Mundial 2026 tiene todos los ingredientes para convertirse en uno...
Ver más
07/06/2026 Fútbol
Óscar Galdo habla sobre el Mundial 2026, en Podcast Los Tiempos
El próximo 11 de junio comenzará una Copa del Mundo distinta a todas las anteriores. No será únicamente el campeonato...
Ver más
07/06/2026 Fútbol
El Mundial de los récords, bajo la mirada crítica de Óscar Galdo
De las muchas singularidades y hechos inéditos que adornan la realización de esta versión del Mundial de Fútbol 2026,...
Ver más
07/06/2026 Fútbol
El ganador del Mundial tendrá que disputar 8 partidos antes de coronarse
Después de 20 años, el fútbol se prepara para la ausencia en los campos deportivos de Lionel Messi, Cristiano...
Ver más
07/06/2026 Fútbol
Messi, Ronaldo, Modric y Neymar, cuatro grandes alistan su despedida
Tendencias
En conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, la Reserva de la Biosfera Estación Biológica del Beni realizó este...
Ver más
05/06/2026 Medio Ambiente
Beni: Liberan a 2 mil tortuguitas de peta de río en el Día Mundial del Medio Ambiente
En un esfuerzo conjunto por la preservación de la vida silvestre, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), a...
Ver más
01/06/2026 Medio Ambiente
El exitoso plan de repoblamiento de tortugas en el río Manuripi
Doble Click
La plataforma ambiental Piensa Verde avanza en la fase definitiva de sus Fondos Concursables 2026, un mecanismo de...
Ver más
07/06/2026 Vida
Cuatro proyectos aspiran a ganar los fondos concursables de Piensa Verde 2026
Galia Sejas y Gabriela Calizaya son las nuevas soberanas de la Morenada UNITEPC.
Ver más
07/06/2026 Sociales
La morenada UNITEPC elige a su Ñusta y Predilecta 2026
La autora, directora, ilustradora y activista franco-iraní Marjane Satrapi, conocida principalmente por su serie de...
Ver más
04/06/2026 Cultura
Muere "de tristeza" a los 56 años Marjane Satrapi, la novelista gráfica y cineasta franco-iraní de "Persépolis"
El Coro Vox Haus, dirigido por la maestra Katia Escalera, simultáneamente con el Ensamble Orquestal Ánima Cantis, con...
Ver más
03/06/2026 Cultura
Vox Haus y Anima Cantis se unen para interpretar “Fantasía Friki”