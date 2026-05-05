La basura se acumula en casas y vías pese de plan de usar Cotapachi

Los barrios del municipio de Cercado continuaban ayer sin el servicio de recojo de basura que realiza la Empresa Municipal de Servicios de Aseo (EMSA), desde el pasado 1 de mayo por el cierre del botadero de K’ara K’ara y pese al anuncio del alcalde Manfred Reyes Villa de llevar los residuos a un nuevo espacio en Cotapahi, en el límite con Colcapirhua y Quillacollo.

El plazo para el depósito de residuos en K’ara K’ara terminó el pasado 30 de abril por disposición del Tribunal Agroambiental, que en 2024 amplió el plazo para la disposición de residuos hasta el 30 de abril de 2025 y ordenó que se apliquen medidas de mitigación en la zona del sacrificio ambiental.

La suspensión del servicio de EMSA ha dejado sin opciones a los vecinos que necesitan el servicio y que además pagan por el mismo en la tarifa de aseo en la factura de energía eléctrica. En los barrios del sudeste, por ejemplo, los contenedores están colapsados y en algunos casos los han cercado con alambres para que la población ya no deposite más basura.

El problema de la acumulación de la basura se repite nuevamente a pesar de que, en 2025, la Alcaldía de Cercado suscribió un contrato con la Asociación Accidental Complejo Industrial del Valle (Cinva), compuesta por la empresa Tunqui y Colina, para la gestión integral de residuos sólidos y su industrialización, con una inversión estimada de 1.300 millones para darle una solución definitiva al problema de la basura.

Ante los cuestionamientos al problema de la basura, el alcalde Manfred Reye Villa indicó que la asociación Cinva debe buscar el lugar para el depósito de residuos y declaró: “De acuerdo a ley ya no puede haber más un botadero ni relleno sanitario tiene que haber una industria. Entonces, nosotros vamos a comenzar a partir de hoy la industrialización de la basura”.

Reyes Villa afirmó ayer que a partir de la fecha la basura se llevará a Cotapachi, en Quillacollo.