Trump envía buques de guerra a Ormuz para romper bloqueo de Irán

Estados Unidos ha lanzado la operación de Donald Trump para abrir una ruta a través del estrecho de Ormuz para cientos de barcos atrapados con sus tripulaciones en el Golfo, en un movimiento que llevó a la región al borde de la guerra a gran escala mientras Irán buscaba reafirmar su bloqueo.

La operación estadounidense, que se inició ayer después de ser anunciada como “Proyecto Libertad” por Trump el domingo por la noche en su sitio de redes sociales, aumentó dramáticamente las apuestas en un conflicto que había estado en un período de un mes de limbo incómodo.

Horas después de que comenzara la operación, el jefe del Comando Central de Estados Unidos, (Centcom), Adm Brad Cooper, dijo que las fuerzas estadounidenses habían destruido seis pequeñas embarcaciones iraníes e interceptado misiles de crucero iraníes y drones. “Aconsejó encarecidamente” a las fuerzas iraníes que se mantengan alejadas de los activos militares estadounidenses en la región, que incluyen destructores de misiles guiados, más de 100 aviones terrestres y marítimos, aviones no tripulados y 15.000 soldados.

Irán negó rápidamente la afirmación. En un día de sucesivas reclamaciones y contrademandas, también negó la afirmación de Centcom de que dos buques mercantes con bandera estadounidense habían “transitado con éxito” el estrecho, mientras que los destructores de misiles guiados de la marina estadounidense habían cruzado en la dirección opuesta, viajando hacia el oeste, y habían comenzado a patrullar el Golfo.

Hablando en una conferencia de prensa a medida que el enfrentamiento se volvió más volátil y peligroso, Trump restó importancia a las tensiones, diciendo que Irán había “tomado algunos disparos” pero no había causado ningún daño aparte de los daños a un buque de carga surcoreano, que informó una explosión y un incendio inexplicables.

“Aparte del barco surcoreano, no ha habido, en este momento, ningún daño a través del Estrecho”, dijo Trump en su plataforma Truth Social mientras los precios del petróleo subían por las renovadas hostilidades.