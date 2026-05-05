Legisladores de Alianza Unidad denuncian intento de golpe de Estado y apuntan a Evo, Condori y la COB

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Publicado el 05/05/2026 a las 11h34
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En la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), en la que se debe interpelar al ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, legisladores de la Alianza Unidad- liderada por Samuel Doria Medina- advirtieron que en el país se busca concretar un golpe de Estado al Gobierno de Rodrigo Paz.

En su intervención, la diputada Marina Cachambi alertó que en el país está en marcha un plan para derrocar a Paz y responsabilizó directamente al expresidente y actual dirigente cocalero Evo Morales.

Según la legisladora, Morales busca volver al país y se siente "como un inca resucitado" por la victoria de uno de sus principales seguidores, Leonardo Loza, para ser el nuevo Gobernador de Cochabamba.

Cachambi no paró ahí y afirmó que el diputado suplente, Nilton Condori - quien en pasadas semanas lideró un cabildo contra el Gobierno- es quien es "usado" por Morales y el Movimiento al Socialismo (MAS) "para perpetrar un Golpe de Estado".

También señaló que se vio con ese afán a la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB), quienes, dijo, "no representan ni al 20% de los bolivianos".

Para la Diputada, quienes buscan dar el Golpe de Estado son los que fueron responsables de la "destrucción de Bolivia" y pidió que la ALP concluya su sesión con un pronunciamiento en defensa de la democracia.

Reconoció que el país continúa con problemas que el actual Gobierno aún no puede solucionar, pero recordó que solo son seis meses de gestión y afirmó es un tiempo insuficiente para solucionar la crisis que vive el Estado.

En ese mismo sentido, el diputado Carlos Alarcón también alertó de planes desestabilizadores en contra del Gobierno y también apuntó contra Condori por buscar, dijo, cerrar la ALP y perjudicar al Gobierno a favor de Evo Morales.

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