Hugo Dellien sorprende en el Máster 1000 de Roma y buscará clasificar al cuadro principal

Después de una ardua jornada en la que superó al francés Van Assche por 2-0 con parciales de 6-2 y 7-5, el tenista boliviano Hugo Dellien enfrentará hoy al neerlandés Jesper de Jong en busca de clasificarse al cuadro principal del Masters 1000 de Roma, en el que compiten tenistas ubicados entre los 100 mejores del planeta.

En las pasadas semanas, la raqueta número uno en el país, logró el título del Bolivia Open Challenger, que se jugó en Santa Cruz, donde el partido final fue protagonizado por dos bolivianos, Juan Carlos Prado y Dellien, ese encuentro duró dos horas aproximadamente y terminó con un marcador de 6-4 y 7-5.

La victoria le permitió al beniano a escalar 24 casillas en el ranking de la ATP, pues ocupaba el puesto 156 y viajó ubicado en el 132 con 472 puntos.

En Santa Cruz el tenista dijo sentirse en un buen nivel, pero continuaría sus entrenamientos para llegar en buenas condiciones a los campeonatos de esta temporada.

En un principio, Hugo Dellien no tenía previsto competir en el Máster 1000 de Roma, pues había anunciado que estaría en Italia para formar parte del Challenger de Francavilla, pero decidió formar parte de este torneo para competir, primero en la ronda de clasificación para avanzar al cuadro principal.

De acuerdo con los datos de la Federación Boliviana de Tenis (FBT), en 2021 el boliviano se medió en la segunda ronda del cuadro principal del Máster 1000, en 2025 repitió la campaña.

Ayer debutó en el cuadro de clasificación contra el francés Van Assche, quien es número 98 del mundo, por lo que la prensa internacional destacó el juego que protagonizó el boliviano y calificaron la suya de sorpresiva victoria.

Los partidos se juegan en el Complejo Deportivo Foro Itálico, donde enfrentará al neerlandés Jong, quien ayer dejó en el camino a Pedro Martínez, de España al que le ganó por 7-6 (5) y 7-5. El rival de Dellien ocupa el puesto 102 del ranking mundial.

Quien gane el partido se instalará en el cuadro principal del torneo que comienza mañana, tanto para damas como varones.

Challenger Santos

En tanto, los bolivianos Murkel Dellien y Federico Zeballos competirán a partir de hoy en el Challenger Santos de Brasil, en el que ambos participarán tanto en singles como en dobles, cuyos rivales se conocerán hoy. El beniano en dobles competirá junto al argentino Valerio Aboian, mientras que Zeballos hará dupla con el peruano Meriano.