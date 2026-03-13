Una investigación de dos semanas y la instrucción presidencial llevaron a la captura de Marset

País
ABI
Publicado el 13/03/2026 a las 20h46
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Tras un operativo de alta complejidad, la Policía Boliviana logró la captura del narcotraficante Sebastián Marset, considerado uno de los delincuentes más buscados de la región.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, explicó cómo se desarrolló la acción, que combinó investigación detallada de semanas, una llamada del presidente Rodrigo Paz Pereira y despliegue táctico especializado.

 

Dos semanas de investigación

“El proceso de construcción de la investigación para la captura de Marset ha sido un proceso que duró dos semanas, que grupos especializados de la Policía Boliviana han ido construyendo, como se construyen los procesos de investigación; se han completado pruebas de laboratorios, indicios, charlas, señales y actividades que iba teniendo este individuo. Esto ha sido una tarea dura, trabajosa, de mucho detalle”, declaró Oviedo en conferencia de prensa.

Durante este tiempo, los equipos policiales recopilaron información sobre sus residencias, comunicaciones y dispositivos electrónicos, lo que permitió reducir la búsqueda a dos domicilios en Santa Cruz de la Sierra.

 

Coordinación presidencial y decisión inmediata

Oviedo detalló que se días antes participaba en la 69 Reunión de la Comisión de Estupefacientes de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en Viena (Austria), cuando el equipo especializado de la Policía le informó que se había identificado a Marset en una de las viviendas de la zona Las Palmas. Tras comunicar la situación al presidente Rodrigo Paz, retornó al país para ejecutar su captura.

“Yo comunico esto al señor presidente Rodrigo Paz Pereira, quien me instruye que inmediatamente retorne al país, directo a trabajar, a validar las informaciones, las investigaciones que se hayan clarificado, y decidimos tomar la decisión de ir a la captura de este narcotraficante, que no hay que olvidar que es uno de los cuatro más buscados en el mundo, que es buscado en varios países como Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina y Bolivia”.

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