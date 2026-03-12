La SIB realiza hoy foro técnico con candidatos a la Gobernación de Cochabamba

Este jueves se llevará a cabo un foro técnico con los candidatos a la Gobernación de Cochabamba, organizado por la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB).

El encuentro comenzará a las 18:00 en el salón “Pedro Eterovic” de la SIB Cochabamba. El evento busca generar un espacio de diálogo y análisis sobre los principales desafíos del departamento, permitiendo que los postulantes presenten sus propuestas y planes de gestión ante profesionales del área y la ciudadanía.

La cobertura del foro será realizada en directo por Los Tiempos, que transmitirá el desarrollo del encuentro a través de su sitio web www.lostiempos.com y en su plataforma de Facebook, mediante #lostiemposdigital.

Durante la actividad se abordarán cuatro ejes temáticos considerados prioritarios para el desarrollo regional: Desarrollo ambiental y sostenibilidad, Seguridad hídrica departamental, Infraestructura y conectividad estratégica, y Salud pública y gestión hospitalaria.

Se prevé que el foro permita contrastar propuestas y visiones sobre estos temas clave, en un contexto en el que el departamento enfrenta retos relacionados con la gestión de recursos naturales, la expansión de infraestructura, el acceso a servicios de salud y la planificación territorial sostenible.