Premios Óscar 2026: impredecibles hasta el último minuto

Este año, entre las 10 nominadas en la categoría más importante, Mejor Película, dos nombres llaman la atención de los expertos en cine: “Una batalla tras otra” (One Battle After Another) y “Pecadores” (Sinners). Esta última cuenta con 16 nominaciones, mientras que la primera tiene 13.



Los Premios Óscar 2026 se celebrarán hoy (19:00 HB) en el Dolby Theatre de Hollywood, Los Ángeles, EE UU



Actualmente, Sinners ha recibido más de 440 nominaciones a diversos premios cinematográficos, de los cuales 223 han sido ganadores. La película ha ganado varios premios importantes, incluyendo el de Mejor Guion Original en los BAFTA (Premios de Cine de la Academia Británica), cuatro premios en los Critics’ Choice Awards de 2026 y dos en los Globos de Oro.



Ganar premios al mejor reparto en los Premios SAG (Premios del Sindicato de Actores) y al mejor guion original en los Premios WGA (Premios del Sindicato de Guionistas) es una prueba fehaciente de su calidad. Además, tanto la Junta Nacional de Críticos de Cine como el Instituto Americano de Cine (AFI) la han incluido en sus listas de las 10 mejores películas de 2025.



Sin embargo, la posición de Sinners se ve cuestionada, ya que su competidor directo, One Battle After Another, ha ganado casi todos los premios necesarios para ser considerada la principal contendiente. Históricamente, ninguna película ha ganado los Premios de la Crítica, los Globos de Oro, los BAFTA, los Premios del Sindicato de Directores de Estados Unidos (DGA), los Premios del Sindicato de Productores de Estados Unidos (PGA), el Sindicato de Productores de Estados Unidos (WGA) y al menos un Premio SAG, y sin embargo no ha ganado el Óscar a Mejor Película.

La carrera individual aún



no ha terminado



Normalmente, antes de una ceremonia de premios, cuando los nominados en categorías individuales, especialmente en actuación, ya han ganado premios anteriores, todo suele ir sobre ruedas y con pocas sorpresas. Pero en los Óscar de 2026, tres de las cuatro categorías de actuación experimentaron cambios constantes, y los nominados fluctuaron con frecuencia en las clasificaciones de predicciones cada vez que se anunciaba un nuevo premio.



En concreto, en la categoría de Mejor Actor, Timothée Chalamet (Marty Supreme) es actualmente uno de los dos principales contendientes, tras haber sido nominado a dos premios importantes: los Premios de la Crítica y los Globos de Oro. Sin embargo, Michael B. Jordan (Sinners) también cuenta con una trayectoria igualmente impresionante, habiendo ganado tanto los Premios SAG para el reparto de la película como el premio a Mejor Actor para él mismo. La pugna entre estas dos estrellas se está volviendo cada vez más reñida e impredecible.



En las categorías de Mejor Actor/Actriz de Reparto, las posibilidades también están repartidas equitativamente entre los nominados. En concreto, las victorias de Amy Madigan (Weapons) en los premios SAG y Critics’ Choice demuestran un fuerte apoyo a su carrera en la industria cinematográfica. Por lo tanto, es muy probable que la estrella de Weapons se alce con la victoria.



Sin embargo, la película “Armas” está en desventaja, ya que no ha recibido ninguna nominación adicional al Óscar este año. Teyana Taylor (por “Una Batalla Tras Otra”) tiene una oportunidad en esta categoría, tras haber ganado previamente en los Globos de Oro. En la categoría de Mejor Actor de Reparto, el veterano Sean Penn (por “Una Batalla Tras Otra”) tiene ventaja, tras haber sido nominado a los premios SAG y BAFTA. Su mayor rival es el reconocido actor Stellan Skarsgård (por “Valor Sentimental”), quien ya ganó en los Globos de Oro.



En las categorías de interpretación, solo Jessie Buckley (por la película Hamnet), quien ya había arrasado en la mayoría de los premios anteriores, incluyendo los SAG, BAFTA, Critics’ Choice y Globos de Oro, tenía casi asegurado el Óscar a la Mejor Actriz. Otra categoría individual importante, la de Mejor Director, era prácticamente un triunfo asegurado para Paul Thomas Anderson (por la película One Battle After Another), con su impresionante trayectoria en los premios BAFTA, Critics’ Choice y Globos de Oro.