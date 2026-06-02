En cinco meses, bloqueos en Cochabamba superan todo el daño de 2025

La Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) alertó que, en apenas cinco meses de 2026, la afectación económica acumulada por bloqueos alcanzó ayer Bs 1.932,9 millones superando los Bs 1.870 millones registrados durante toda la gestión 2025.

“La cifra representa Bs 62,9 millones adicionales de pérdida económica respecto al año pasado, pese a que el corte corresponde al inicio de junio”, según el Reporte Técnico de Afectación Económica por Bloqueos, elaborado por la Unidad de Análisis Económico de la FEPC.

El reporte establece que, al lunes 1 de junio de 2026, Cochabamba registra 671 conflictos y protestas sociales, 36 días efectivos de bloqueo en rutas de conectividad nacional, interdepartamental y regional, 35 puntos de bloqueo activos y una afectación estimada para el día de hoy de Bs 87,7 millones.

La comparación con la gestión 2025 evidencia una aceleración crítica del deterioro económico regional. La afectación acumulada de 2026 representa aproximadamente el 103,4% de la pérdida total registrada el año pasado, aun cuando el dato corresponde a los primeros cinco meses y un día de la gestión.

“En apenas cinco meses, Cochabamba ya perdió más por bloqueos que durante toda la gestión 2025. Esta escalada confirma que la conflictividad vial se ha convertido en un factor estructural de daño económico, afectando producción, empleo, abastecimiento y estabilidad regional”, señala el reporte técnico.

La FEPC detalló que el impacto económico de los bloqueos se explica por la intensidad de los cortes, la localización estratégica de los puntos de interrupción y su capacidad de paralizar corredores productivos, comerciales y logísticos. Cochabamba cumple una función central en la conectividad nacional, articulando flujos económicos entre occidente, oriente, trópico, valles y sur del país.

El documento técnico advierte que los bloqueos generan un choque económico multidimensional que afecta simultáneamente la oferta, los costos, la liquidez, la productividad y las expectativas. Este impacto se transmite mediante cinco canales principales: interrupción logística, contracción de oferta efectiva, incremento de costos transaccionales, deterioro de liquidez y pérdida de confianza económica.

Los bloqueos impiden la circulación regular de bienes, servicios, personas e insumos. Esta interrupción provoca acumulación de mercancías en zonas de origen, desabastecimiento relativo en mercados de destino y pérdida de capacidad de distribución.