Jurados se preparan para administrar mesas de sufragio en Cochabamba

Los jurados electorales cumplen un papel fundamental en cada proceso de votación , ya que son los encargados de garantizar que la jornada electoral se desarrolle de manera ordenada, transparente y conforme a la normativa vigente. Miles de ciudadanos son convocados mediante sorteo público organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y los tribunales electorales departamentales para asumir esta responsabilidad, que consiste en administrar las mesas de sufragio, orientar a los votantes y realizar el conteo de votos al finalizar la jornada.



Para las Elecciones de Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y Municipales de 2026, un total de 37.164 ciudadanas y ciudadanos fueron sorteados como juradas y jurados electorales en Cochabamba.



Del total de personas designadas, 18.607 son hombres y 18.557 mujeres, quienes tendrán la responsabilidad de administrar 6.194 mesas de sufragio que se habilitarán en el departamento el 22 de marzo de 2026. El sorteo se realizó sobre la base de 1.407.069 ciudadanos habilitados en el padrón electoral.



Una vez designados, los jurados deben asistir a capacitaciones donde se les explica el procedimiento que deberán seguir durante la jornada electoral, desde la instalación de la mesa hasta el escrutinio de votos y el llenado de actas.



La capacitadora del Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba, Mónica Florida López, explicó que estas sesiones tienen el objetivo de preparar a los ciudadanos para que puedan desempeñar correctamente sus funciones durante el día de la votación.



“El rol de ellos es cumplir y garantizar el buen funcionamiento ese día de las elecciones. Por lo tanto a ellos se los va a capacitar cómo van a desempeñar sus funciones en ese día”, señaló.



Durante las capacitaciones también se explica cómo estará organizada cada mesa de sufragio. De acuerdo con Florida, cada mesa estará conformada por un presidente, un secretario y vocales, quienes cumplirán funciones específicas para asegurar el desarrollo del proceso electoral.



“El presidente se encargará de las ánforas y de dar legalidad a las papeletas, como firmar también lo que son los certificados de sufragio”, explicó.



“Nuestros secretarios serán los que van a estar a cargo de la lista índice de admitidos y también estarán a cargo de llenar las actas”, precisó.



“Los vocales serán los que van a entregar los certificados de sufragio y se van a colaborar en todo el proceso a todo lo que es la mesa”, agregó.



Uno de los ciudadanos designados como jurado señaló que las capacitaciones permiten comprender la responsabilidad que asumirán durante la jornada electoral.



“Como jurados electorales nuestro rol es garantizar que la votación se realice de forma ordenada y transparente. Tenemos que verificar la identidad de los votantes, entregar las papeletas, cuidar las ánforas y al final realizar el conteo de los votos para que los resultados queden correctamente registrados en las actas”, indicó.



En estas sesiones también se explica el manejo del material electoral. Para este proceso se utilizarán dos ánforas y dos papeletas, debido a que los ciudadanos deberán elegir autoridades departamentales y municipales.



“En este caso vamos a tener dos ánforas, por lo tanto también van a haber dos papeletas, las que son las departamentales y las municipales”, explicó Florida.



“En una papeleta habrá tres franjas en las cuales los ciudadanos deberán votar para gobernadores, asambleístas por territorio y asambleístas por población”, detalló.



“En las municipales van a votar a lo que son los alcaldes y los concejales”, añadió.



Las autoridades electorales recuerdan que cumplir la función de jurado electoral es una obligación establecida por la normativa vigente y constituye una forma de participación directa en la democracia.



“Es una obligación de todos nuestros ciudadanos aportar a nuestra democracia, han sido elegidos ellos aleatoriamente y sí o sí es necesario que ellos participen”, afirmó Florida.



Otra de las juradas que participó en las sesiones de capacitación destacó que cumplir esta función también representa una forma de fortalecer la democracia.



“Ser jurado electoral es una gran responsabilidad porque somos parte de la democracia. De nuestro trabajo depende que cada voto sea respetado y que el proceso sea transparente”, manifestó



El trabajo de los jurados electorales es clave para el desarrollo de la jornada electoral, ya que de su organización depende que miles de ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto de manera ordenada y transparente.