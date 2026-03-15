Ash Castro llega con una visión futurista e e inspiradora

Música
Redacción Central
Publicado el 15/03/2026 a las 10h50
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La artista Ash Castro, nacida en Inglaterra y de raíces bolivianas, presentó su más reciente proyecto musical: “Lights Up”, un sencillo en inglés dentro del género pop, con una visión futurista e inspiradora.

Ash Castro es una artista que siente un profundo orgullo por sus raíces bolivianas. Inició su carrera musical interpretando temas del género regional, incluyendo su versión del clásico “Secreto amor” de Yuri Ortuño. Ahora, tras cumplir 18 años, da un nuevo paso en su evolución artística con el lanzamiento de música pop, un género con el que siempre ha conectado y con el que creció, inspirada por artistas internacionales como Ariana Grande y Dua Lipa.

La producción estuvo a cargo de Liam McCluskey, productor especializado en música pop dentro de la industria musical del Reino Unido. El proceso creativo comenzó cuando Ash escribió la canción en su propio espacio creativo y posteriormente compartió la idea completa con el productor, quien conectó de inmediato con el concepto. A partir de ese momento, el tema fue desarrollado y perfeccionado en estudio.

Debido a su valor personal y artístico, “Lights Up” permaneció inédita durante un largo periodo mientras el equipo trabajaba cuidadosamente en la producción musical y en el desarrollo del videoclip, buscando capturar la estética visual que acompaña al sencillo. La artista describe esta etapa como una experiencia muy especial y significativa, especialmente por el trabajo realizado junto a su equipo de baile y su coreógrafa en Pineapple Dance Studios, uno de los estudios de danza más reconocidos de Londres.

Este lugar tiene un significado particular para Ash, ya que allí comenzó su formación artística desde niña, tomando clases de baile y participando en proyectos de modelaje para la marca Pineapple Fashion. Para este proyecto, también trabajó junto a un grupo de bailarinas profesionales con quienes ha crecido y compartido su desarrollo artístico a lo largo de los años.

¿Ash en qué se inspiró para componer “Lights Up”?

“Lights Up” nació de una reflexión muy personal sobre la idea de desconectarse del mundo y sobre los cambios que uno vive cuando empieza a descubrir su propio camino. La canción utiliza la idea de “encender las luces” como una metáfora de esos momentos en los que finalmente ves con claridad hacia dónde quieres ir en la vida.

Me inspiré mucho en la idea de crear un mundo casi futurista, un lugar donde las personas puedan desconectarse de la rutina diaria y recordar que siempre es posible reinventarse. Para mí también representa entrar en ese “yo superior”, ese espacio donde uno puede imaginar una versión diferente de su propia realidad.

Es una canción sobre diversión, desconexión, evolución personal y sobre atreverse a soñar en grande.

¿Cómo fue la experiencia de escribir íntegramente la canción en inglés?

Fue una experiencia muy especial para mí porque el inglés es el idioma con el que crecí en Londres y también el idioma en el que escuché gran parte de la música que me inspiró desde pequeña.

Me hizo muy feliz saber que finalmente podría lanzar un sencillo completamente en inglés. Escribir “Lights Up” de esta manera me permitió expresarme de forma muy natural y explorar más profundamente mi identidad artística dentro del pop. Además, fue un proceso muy personal, porque gran parte de la canción nació primero como una idea que escribí sola antes de desarrollarla en el estudio con el productor.

Este es su cuarto sencillo ¿se identifica con alguna de las canciones?

Creo que cada canción representa una etapa distinta de mi crecimiento como artista. Mis primeros sencillos estaban más conectados con mis raíces latinas, algo que también fue muy influenciado por mi papá, quien siempre me enseñó mucho sobre la música latina y me motivó a explorar diferentes géneros.

“Lights Up”, en cambio, representa un momento muy especial en el que empiezo a consolidar mi identidad dentro del pop. Sin embargo, todas mis canciones forman parte de mi historia y reflejan distintos momentos de mi evolución musical, y por eso estoy muy agradecida por cada una de ellas.

¿Cómo fue su experiencia interpretando 

otros géneros musicales, como el regional mexicano, urbano y reggaetón?

Ha sido una experiencia muy enriquecedora porque cada género tiene su propia energía y forma de conectar con el público. Interpretar música regional o urbana me permitió explorar diferentes estilos y aprender mucho sobre la diversidad de la música latina.

Creo que esas experiencias también me ayudaron a entender mejor qué tipo de artista quiero ser y qué sonido representa más mi identidad.

¿Por qué decide cambiar al pop?

En realidad, el pop siempre ha sido el género con el que más me he identificado. Crecí escuchando pop internacional y siempre soñé con crear música dentro de ese estilo.

Explorar otros géneros fue una etapa muy valiosa de aprendizaje, pero con “Lights Up” siento que estoy entrando en una nueva etapa donde mi sonido refleja mucho más claramente quién soy como artista.

¿Cómo fue la acogida del público a su última producción discográfica?

La respuesta del público ha sido muy positiva y eso me llena de gratitud. He recibido mucho apoyo tanto de la comunidad latina como del público en Londres, lo cual es muy especial para mí porque refleja esa mezcla cultural con la que crecí.

¿En qué medida fueron su  fuente de inspiración 

Ariana Grande y Dua Lipa?

Ariana Grande y Dua Lipa han sido artistas muy importantes en mi formación musical. Desde pequeña escuchaba su música y admiraba mucho la manera en que combinan una fuerte identidad visual con un sonido pop muy definido.

Me inspiran especialmente su profesionalismo, su presencia escénica y la forma en que han logrado conectar con audiencias globales. Crecí escuchando ese tipo de pop internacional, y definitivamente eso influyó en el tipo de música que quiero crear.

¿Tiene planeado venir a Bolivia a corto plazo?

Sí, definitivamente me encantaría poder visitar Bolivia pronto. Siempre he sentido un vínculo muy especial con el país por mis raíces familiares, y sería muy emocionante poder compartir mi música y mis proyectos con el público boliviano en persona. Es algo que tengo muy presente dentro de mis planes futuros.

¿Cuáles son sus proyectos para la presente temporada?

Actualmente estoy enfocada en la promoción de “Lights Up”, además de seguir trabajando en nueva música tanto en inglés como en español, y también explorando la posibilidad de realizar alguna colaboración.

Paralelamente continúo desarrollando proyectos dentro del modelaje y participando en diferentes producciones creativas en Londres. Mi objetivo en esta etapa es seguir creciendo como artista, explorar nuevas ideas musicales y continuar construyendo una carrera internacional que combine música, moda y arte.

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