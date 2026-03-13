Zoonosis supera las 21 mil esterilización gratuitas de mascotas en Cochabamba

El Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, a través de la Unidad de Zoonosis, continúa impulsando campañas gratuitas de esterilización para el control de la sobrepoblación animal. Hasta la fecha se realizaron más de 21.000 esterilizaciones en el municipio y se prevé alcanzar las 24.000 hasta fin de gestión. En esta oportunidad, 45 mascotas de la OTB Valle Hermoso Norte serán beneficiadas con cirugías gratuitas y seguras.

El jefe de Zoonosis, Diego Prudencio, informó que estas campañas responden al compromiso asumido por el alcalde Manfred Reyes Villa de fortalecer las políticas de bienestar animal y control poblacional de perros y gatos en el municipio.

“Dando cumplimiento al compromiso de nuestro alcalde Manfred Reyes Villa, hasta la fecha hemos logrado esterilizar a más de 21.000 mascotas en el municipio y proyectamos alcanzar las 24.000 esterilizaciones hasta finalizar la gestión”, señaló Prudencio.

La autoridad explicó que las brigadas de Zoonosis continúan desplazándose a diferentes barrios del municipio para brindar este servicio de forma gratuita, promoviendo la tenencia responsable de mascotas y reduciendo los riesgos de abandono y proliferación de animales en las calles.

Por su parte, el presidente de la OTB Valle Hermoso Norte, Hugo Fernández, destacó el apoyo del municipio y el impacto positivo de estas campañas en su zona.

“Agradecemos a la Alcaldía de Cochabamba y al personal de Zoonosis por beneficiar a las mascotas de nuestro barrio con una esterilización segura y gratuita, que permitirá controlar la sobrepoblación canina en nuestra zona”, manifestó Fernández.