EE UU emite alerta de seguridad tras captura de Marset

La Embajada de Estados Unidos en Bolivia emitió una alerta de seguridad tras la detención de Sebastián Enrique Marset Cabrera, considerado uno de los criminales más buscados de los últimos años, según ABI.







En el comunicado oficial, la embajada recomienda a los ciudadanos estadounidenses extremar precauciones durante su permanencia en Santa Cruz, mantenerse informados a través de medios locales, estar atentos a su entorno y mantener un perfil bajo.







La misión diplomática informó además que la Agencia Consular de Estados Unidos en Santa Cruz permanecerá cerrada desde el lunes 16 hasta al menos el viernes 20 de marzo. Durante ese periodo, la atención y asistencia a ciudadanos estadounidenses será brindada desde la Embajada en La Paz.







Los viajeros también fueron instados a registrarse en el Smart Traveler Enrollment Program (STEP), un sistema que permite recibir alertas de seguridad y facilita el contacto con autoridades consulares en caso de emergencia.







Asimismo, la embajada indicó que continuará emitiendo actualizaciones sobre la situación de seguridad en Bolivia conforme sea necesario.







Marset fue arrestado la mañana del 13 de marzo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y posteriormente expulsado del país, siendo entregado a autoridades estadounidenses, donde enfrentará cargos por presunto narcotráfico internacional y lavado de dinero.