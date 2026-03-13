Oviedo: Marset operaba desde Bolivia porque “encontraba impunidad”

El ministro de Gobierno, Marco Oviedo, afirmó que Bolivia se convirtió en la principal base de operaciones del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien –según la autoridad– encontró en el país condiciones de impunidad y protección durante administraciones anteriores.

“Estoy diciendo con precisión que la base de Marset era Bolivia. ¿Por qué? Porque aquí encontraba impunidad. ¿Por qué? Porque aquí encontraba protección del anterior Gobierno”, sostuvo el ministro en referencia a la gestión gubernamental de Luis Arce Catacora.

Las declaraciones se produjeron tras el operativo ejecutado por fuerzas especiales de la Policía en el barrio Las Palmas, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, que permitió la captura del presunto capo del narcotráfico y derivó posteriormente en su expulsión hacia Estados Unidos.

Oviedo explicó que, aunque Marset desarrollaba actividades ilícitas en distintos países de la región, Bolivia terminó consolidándose como el lugar donde operaba con mayor confianza. De acuerdo con el reporte oficial, el uruguayo fue encontrado solo y descansando en el momento de su captura.

Policías de 3 departamentos

Para la intervención se movilizaron unidades especializadas de la Policía desde los departamentos de La Paz, Oruro y Cochabamba hacia Santa Cruz. Los efectivos fueron trasladados con reserva y alojados fuera de la ciudad con el objetivo de evitar filtraciones de información que pudieran comprometer la operación.

Durante el operativo también se incautaron dispositivos electrónicos, entre ellos teléfonos celulares y tabletas, además de armamento que la autoridad calificó como altamente sofisticado. Entre las armas halladas se encontraban fusiles AK-47 de origen ruso, que –según precisó Oviedo– no forman parte del equipamiento de la Policía ni de las Fuerzas Armadas de Bolivia.