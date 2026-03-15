Manfred: “Vamos a llevar a Cochabamba al primer lugar en desarrollo humano”

Posicionar a Cochabamba como un polo atractivo para las inversiones y convertir a la ciudad en un referente de desarrollo a nivel nacional, son los dos grandes objetivos de Manfred Reyes Villa, candidato a la alcaldía de Cochabamba por APB-Súmate.



Las elecciones subnacionles en todo el país se realizarán el próximo 22 de marzo.



El candidato y actual burgomaestre visitó Los Tiempos y expuso sus propuestas electorales para las redes sociales de este medio y en lo que sigue les ofrecemos un resumen del plan que tiene para el desarrollo del municipio.



Según cuenta Manfred Reyes Villa, una de las motivaciones que tuvo para retornar a la alcaldía para su anterior gestión en 2021, fue la gran cantidad de proyectos que vio que quedaron sin consolidarse y a medias en la ciudad.



“Recuerdo cuando era Prefecto estaba haciendo la carretera a La Paz que ha quedado sin consolidar; una ciclovía que que yo la hice cuando era alcalde y la ví totalmente descuidada; una laguna Alalay con malos olores y abandonada, el teleférico casi destrozado”, rememoró Reyes Villa.



Agregó a su lista el puente caído, las jardineras de la ciudad convertidas en basureros, “es decir una ciudad que reflejaba que no había autoridades, entonces me propuse a levantar nuevamente la ciudad”, sentenció el alcalde.

Propuesta



Y las motivaciones que hoy lo mueven para presentarse a la reelección son los varios proyectos para la alcaldía que tiene y están enmarcados en el desarrollo económico local sostenible, el desarrollo humano y el medio ambiente.



“Necesitamos terminar estos proyectos porque cuando yo era alcalde hace muchos años expropiamos un predio en la avenida América y Potosí para hacer un centro de convenciones” , explicó.



Ese proyecto tenía el objetivo de hacer de Cochabamba un referente nacional en la organización de grandes eventos para que venga mucha gente y realzar la ciudad. El plan es realizar este proyecto respetando los espacios que tiene en museo de historia natural.



El centro de convenciones de Reyes Villa podría albergar hasta 1.200 personas.



“Este centro tendrá los estándares y los requisitos a nivel internacional. Queremos que Bolivia tenga un centro aquí en Cochabamba para este tipo de reuniones. Yo tengo que terminar todos estos proyectos en estos cinco años”, aseguró.



El candidato Manfred Reyes Villa también comprometió la consolidación para Cochabamba de un Código Urbano. “Es la primera vez que una ciudad de Bolivia tendrá un plan de esta naturaleza, no más leyes que se aprueban en función del calor y del interés del momentos”, aseguró el alcalde.



“Ahora tendremos un Código Urbano para que todo se sujete en el crecimientos de la ciudad. Tendremos además una Carta Orgánica que ya está en manos del Tribunal Constitucional y estamos esperando su aprobación.



En infraestructura destacó el “Túnel de la Integración” y el Parque de los Dinosaurios, en el exparque Escuela. Además, de un parque temático en el sur.



En cuanto a algunos logros de su gestión Reyes Villa mencionó que han avanzado en dotar de agua potable a Cochabamba. “Necesitamos completar otros servicios básicos y dejar a la ciudad nuevamente en primer lugar en Desarrollo Humano”, finalizó Reyes Villa.