Fiscalización del Concejo Municipal, clave para garantizar transparencia en la gestión

País
Jhandira Valencia
Publicado el 15/03/2026 a las 8h05
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La fiscalización que ejerce el Concejo Municipal es considerada una de las herramientas más importantes para garantizar la transparencia en la gestión pública, el uso adecuado de los recursos y el cumplimiento de los compromisos asumidos por las autoridades con la ciudadanía. En el actual contexto electoral rumbo a las elecciones subnacionales, el tema volvió a cobrar relevancia dentro del debate político.

Además de aprobar leyes municipales, el Concejo tiene la atribución de supervisar las acciones del Ejecutivo edil. A través de solicitudes de informes, inspecciones, seguimiento a proyectos y atención de denuncias ciudadanas, los concejales pueden verificar si las políticas públicas, obras y programas se ejecutan conforme a la normativa y en beneficio de la población.

Fiscalización

En este contexto, candidatos al Concejo Municipal coincidieron en que fortalecer el rol fiscalizador es fundamental para mejorar la gestión municipal, garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos y responder de manera más efectiva a las necesidades de la ciudadanía.

La candidata a concejal por APB Súmate, Adalid Rivera, sostuvo que la fiscalización debe ir acompañada de una presencia activa de los concejales en los barrios y organizaciones sociales.

Verificación

“Creemos que los concejales tenemos que fiscalizar y no sólo fiscalizar, también legislar e incluso interpretar las normativas municipales que son promulgadas por el Consejo Municipal”, señaló. 

Añadió que el trabajo de fiscalización implica verificar que la Alcaldía cumpla con los compromisos asumidos con la población. “Debemos estar en los barrios, en las OTBs y en cada población que necesita que trabajemos, porque no queremos ser un levantamano ni un funcionario que sólo esté en su escritorio”, afirmó.

Ley

En esa misma línea, el candidato a primer concejal por APB Súmate, Mauricio Noya, remarcó que el control a la gestión municipal no sólo es una atribución política, sino también una obligación establecida por la ley.

“Es una responsabilidad moral y ética, pero también legal. La norma establece cuál es el rol que debe jugar un concejal en el ámbito de la fiscalización y, de no cumplirlo a cabalidad, está sujeto al inicio de acciones penales, administrativas o civiles”, explicó.

Noya añadió que la fiscalización también debe complementarse con el debate y la generación de normas que permitan ordenar el desarrollo del municipio y brindar oportunidades a distintos sectores.

Por su parte, la candidata a primer concejal por Soluciones con Todos, Yenny Cladera, destacó que el control del destino de los recursos públicos es uno de los aspectos más importantes de la labor fiscalizadora.

Control

“Uno de los roles importantes del Concejo Municipal es controlar hacia dónde van dirigidos los recursos de los ciudadanos, dónde se van a invertir y cómo se van a invertir, pero sobre todo garantizar que esa inversión sea transparente”, indicó.

Asimismo, planteó fortalecer la participación ciudadana dentro del proceso de fiscalización, permitiendo que vecinos, organizaciones territoriales y sectores sociales participen en la toma de decisiones y en el seguimiento de las políticas públicas. 

En ese marco, también propuso impulsar un control social ciudadano con mayor independencia política que acompañe el trabajo del Concejo Municipal.

En tanto, el candidato a tercer concejal por Libre, Javier Molina, señaló que la fiscalización también debe incluir la recepción de denuncias y reclamos de los vecinos, así como la difusión de información sobre la gestión municipal.

“El rol fiscalizador de los concejales es recibir las denuncias y reclamos que tienen los vecinos y transparentar. La verdad tiene que estar sobre la mesa con todos los datos para saber cuáles son los proyectos que tienen buenas intenciones o si tienen oscuras intenciones”, manifestó.

En ese sentido, coincidió en que el acceso a la información y la transparencia son elementos fundamentales para prevenir irregularidades y fortalecer la confianza de la población en las instituciones públicas.

De acuerdo con los postulantes, una fiscalización efectiva no sólo permite supervisar la gestión del Ejecutivo municipal, sino también fortalecer la democracia local, garantizar el uso responsable de los recursos públicos y asegurar que las decisiones municipales respondan a las necesidades de la ciudadanía.namización económica será clave para determinar quién llevará las riendas de Cercado en los próximos años y cómo se enfrentarán los desafíos estructurales que afectan a la ciudad desde hace décadas.

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