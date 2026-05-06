Líderes mineros y cobistas ganan Bs 47 MM por año

Economía
ERBOL
Publicado el 06/05/2026 a las 21h21
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El ministro de Trabajo, Édgar Morales, reveló la planilla anual de los trabajadores declarados en comisión por ser dirigentes de organizaciones sindicales, la cual alcanza a 47 millones de bolivianos por año. Incluso señaló que podría llegar a 70 millones en todo el país porque existirían casos no registrados y declaraciones salariales parciales.

La declaratoria en comisión favorece a dirigentes sindicales que cobran el 100% de sus haberes y beneficios sociales mientras desempeñan sus funciones de representación obrera, según el Decreto 4710 de 2022.

El Ministro presentó una tabla con los datos por departamento, y que muestra un total anual de Bs 47.162.694 en pagos que sus empleadores esos dirigentes.

Entre las organizaciones que figuran en ese documento están la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb), la Central Obrera Boliviana (COB) y las centrales obreras departamentales.

Entre los montos más altos figuran la Fstmb con 11,9 millones de bolivianos y la Central Obrera Departamental (COD) de Santa Cruz con Bs 10,1 millones.

También se registran 5,8 millones de bolivianos en la COD de La Paz y 5,1 millones en la COB, mientras que de similares de Oruro y Potosí superan los cuatro millones. En el otro extremo, Beni y Pando tienen montos menores al medio millón de bolivianos.

“Cuarenta y siete millones de bolivianos se gasta en todas las personas que están en comisión cada año. Solamente estamos hablando de un sector porque algunos no están registrados y (otros) incluso han declarado cero, (como monto de) su salario. Si contabilizamos todo, estamos hablando de 70 millones de bolivianos que anualmente se gasta en todas las personas que están en comisión”, sostuvo el ministro Morales en el programa La Tarde en Directo de la red Erbol.

El titular de Trabajo señaló que estos recursos provienen en parte de aportes de los propios trabajadores, a quienes se les descuenta un porcentaje de sus salarios para financiar a sus organizaciones. Añadió que estos fondos son administrados por los sindicatos sin control estatal.

“Existe un descuento del 1% para los sindicatos. (...) No hay fiscalización, no hay control, ellos manejan a (su) libre albedrío, pero nosotros tenemos que hacer rendiciones de cuentas, auditoría; a ellos no se les hace por ese manejo que hacen”, observó.

En ese contexto, cuestionó la magnitud del gasto y señaló que podría superar al del Legislativo y planteó revisar este sistema de aportes de los trabajadores.

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