Rubio da por acabada la ofensiva contra Irán y pone el foco en Ormuz

Mundo
AGENCIAS
Publicado el 06/05/2026 a las 7h57
ESCUCHA LA NOTICIA

Estados Unidos da, definitivamente, por terminada su ofensiva contra Irán. La Operación Furia Épica ha acabado. Así lo ha declarado ayer Marco Rubio, que ha sumado temporalmente las tareas de portavoz de la Casa Blanca -la titular, Karoline Leavitt, se encuentra de baja por maternidad- a sus tareas habituales de secretario de Estado y consejero de Seguridad Nacional.

En una rueda de prensa en la residencia presidencial, el jefe de la diplomacia estadounidense y hombre de referencia de Donald Trump para todo lo relativo a la política exterior ha asegurado que la nueva misión, el Proyecto Libertad para guiar a los barcos mercantes atrapados en el golfo Pérsico por el bloqueo iraní del estrecho de Ormuz, representa una nueva iniciativa sin relación con aquellos ataques estadounidense-israelíes.

Rubio ha descrito la nueva iniciativa como algo imprescindible para garantizar la libertad de navegación, disuadir a otros países de bloquear otras vías marítimas imprescindibles para el comercio mundial, y para devolver la confianza a los mercados.

“La operación Furia Épica ha acabado, como notificó el presidente al Congreso (en una carta el pasado viernes).

Ya hemos dado por cerrada esa etapa”, ha declarado Rubio en la sala de prensa de la Casa Blanca, completamente llena de periodistas para preguntarle.

“Bajo ninguna circunstancia podemos permitir a Irán normalizar el atacar barcos mercantes y colocar minas en el agua”, ha argumentado.

“Si vivimos en un mundo donde un Estado delincuente como el régimen iraní reclame como algo normal el control de aguas internacionales, no pasará mucho tiempo antes de que (otros le imiten y) vean que eso se repite en muchos otros cuellos de botella marítimos fundamentales para la navegación en todo el mundo”.

Decidido a mostrar una imagen de fortaleza, mantiene su presión sobre el adversario en el estrecho de Ormuz. Pero, poco dispuesto a entrar de momento en nuevas hostilidades, contemporiza sobre las acciones de su enemigo en la zona y asegura que, pese a los lanzamientos de misiles iraníes, el frágil alto el fuego pactado hace casi un mes se mantiene.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Rubio da por acabada la ofensiva contra Irán y pone el foco en Ormuz
2
Rubio da por acabada la ofensiva contra Irán y pone el foco en Ormuz
3
En plena aplicación de acción anticrimen siguen asesinatos en El Torno y trópico
4
Ministro Oviedo se salva de la censura la Asamblea Legislativa por caso “maletas”
5
Gobierno apunta a unificar el tipo de cambio oficial y referencial del dólar

Lo más compartido

1
Trump envía buques de guerra a Ormuz para romper bloqueo de Irán
2
Legisladores de Alianza Unidad denuncian intento de golpe de Estado y apuntan a Evo, Condori y la COB
3
Caso 'Maletas': Oviedo apunta a fallas en controles de Aduana
4
Alwyas Ready se mantiene con vida en la Copa Libertadores tras vencer a Lanús en El Alto
5
Transporte paraliza hoy al país y la COB anuncia marchas en las calles

Más en Mundo

06/05/2026
Rubio da por acabada la ofensiva contra Irán y pone el foco en Ormuz
Estados Unidos da, definitivamente, por terminada su ofensiva contra Irán. La Operación Furia Épica ha acabado.
Ver más
05/05/2026
España acogerá en Islas Canarias al crucero del hantavirus
El gobierno de España anunció el martes que recibirá en las islas Canarias al crucero afectado por un posible brote de hantavirus dentro de "3 a 4 días", pero...
Ver más
 El precio de petróleo Brent, de referencia en Europa, cae por debajo de los 110 dólares, hasta los 109,80, lo que supone un desplome diario de 4%, a pesar de una nueva escalada de tensiones en...
Ver más
05/05/2026
El petróleo cae por debajo de los 110 dólares a pesar del repunte de las tensiones en Oriente Próximo
Estados Unidos ha lanzado la operación de Donald Trump para abrir una ruta a través del estrecho de Ormuz para cientos de barcos atrapados con sus tripulaciones en el Golfo, en un movimiento que...
Ver más
05/05/2026
Trump envía buques de guerra a Ormuz para romper bloqueo de Irán
Partió de Ushuaia con rumbo a Cabo Verde, cuyo Gobierno le prohibió atracar en sus puertos. Hay 149 personas a bordo, seis de ellas se infestaron, tres murieron.
Ver más
04/05/2026
Crucero afectado por brote de hantavirus busca dónde desembarcar
El narcotraficante mexicano Joaquín 'El Chapo' Guzmán ha presentado una carta manuscrita a un juez del Distrito Este de Nueva York en la que pide su extradición a México y alega que han sido violados...
Ver más
04/05/2026
'El Chapo' Guzmán pide su extradición a México y denuncia violación de sus derechos en EE. UU.
En Portada
06/05/2026 País
Transporte va hoy a diálogo y amenaza con paro de 48 horas si no hay resultado
Dirigentes del sector transporte confirmaron su participación en el diálogo convocado por el Gobierno para hoy  a las 8:30 en la Casa Grande del Pueblo.
vista
06/05/2026 País
Asamblea Legislativa aprueba declaración pidiendo respeto a la democracia y rechaza intentos de desestabilización
A solicitud de varios legisladores, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó por mayoría una declaración en la que se pide respeto a la democracia y...
vista
06/05/2026 Economía
Gobierno apunta a unificar el tipo de cambio oficial y referencial del dólar
El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, indicó ayer el plan es unificar el tipo de cambio referencial de dólar con el oficial en base a una sola cotización...
vista
06/05/2026 Seguridad
Ministro Oviedo se salva de la censura la Asamblea Legislativa por caso “maletas”
La Asamblea Legislativa Plurinacional no censuró al ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, por el caso “maletas”, luego de que el pleno optara por el...
vista
06/05/2026 Cochabamba
La basura aumenta en la ciudad, Alcaldía dice que inicia industrialización
A cinco días del cierre del botadero de K’ara K’ara, la basura aumenta en la ciudad y se acumula en las calles, los barrios, las viviendas, los mercados y los...
vista
06/05/2026 País
En plena aplicación de acción anticrimen siguen asesinatos en El Torno y trópico
El Gobierno desplegó más de 600 efectivos policiales en Santa Cruz para ejecutar  el plan “Halcón contra el crimen organizado” con operativos de control con el...
vista
Actualidad
A solicitud de varios legisladores, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó por mayoría una declaración en...
Ver más
06/05/2026 País
Asamblea Legislativa aprueba declaración pidiendo respeto a la democracia y rechaza intentos de desestabilización
A cinco días del cierre del botadero de K’ara K’ara, la basura aumenta en la ciudad y se acumula en las calles, los...
Ver más
06/05/2026 Cochabamba
La basura aumenta en la ciudad, Alcaldía dice que inicia industrialización
El alcalde Manfred Reyes Villa optó por mantener a gran parte del equipo que lo acompañó en la gestión 2020-2025 en la...
Ver más
06/05/2026 Cochabamba
Manfred ratifica a cinco secretarios y suma a tres exconcejales a su gabinete
Dirigentes del sector transporte confirmaron su participación en el diálogo convocado por el Gobierno para hoy  a las 8...
Ver más
06/05/2026 País
Transporte va hoy a diálogo y amenaza con paro de 48 horas si no hay resultado
Deportes
El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) falló ayer en contra del Club Jorge Wilstermann, por lo que su futuro es crítico...
Ver más
06/05/2026 Fútbol
El Tribunal Arbitral declaró inadmisible la apelación de Wilstermann por el descenso
Ayer en el estadio Municipal, de El Alto se cumplió una frase futbolera popular, “técnico que debuta, técnico que gana...
Ver más
06/05/2026 Fútbol
Alwyas Ready se mantiene con vida en la Copa Libertadores tras vencer a Lanús en El Alto
Después de una impecable lucha de tres horas y un minuto de partido, Hugo Dellien quedó a un paso de acceder al cuadro...
Ver más
05/05/2026 Tenis
Hugo Dellien protagoniza una dura batalla y cae en el Masters 1000 de Roma
El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) declaró inadmisible la apelación que presentó el Club Jorge Wilstermann en...
Ver más
05/05/2026 Fútbol
Wilstermann pierde en el TAS y se confirma su descenso
Doble Click
Por segundo año consecutivo, la escritora potosina Eliana Soza estará presente en el Festival Internacional del Libro...
Ver más
06/05/2026 Cultura
La escritora Eliana Soza resalta la presencia boliviana en Filay 2026
El cantante puertorriqueño Bad Bunny sorprendió en la Met Gala al comparecer disfrazado de anciano.
Ver más
05/05/2026 Espectáculos
El cantante Bad Bunny sorprende y 'envejece' para la Met Gala 2026
Una veitena de poetas de seis naciones estarán presentes en la octava edición del Festival Internacional de Poesía...
Ver más
05/05/2026 Cultura
La poesía toma Santa Cruz con el octavo Festival de Jauría de Palabras
El estreno del filme nacional “La hija cóndor” marca la agenda cultural cochabambina de la semana 19 de 2026.
Ver más
04/05/2026 Cine
Cartelera: Filme “La hija cóndor” llega atestado de galardones