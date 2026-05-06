Aprehenden a Ronald Casso, exgerente de BoA

El exgerente general de Boliviana de Aviación (BoA), Ronald Casso, fue aprehendido la noche de este miércoles en Cochabamba, en el marco de las investigaciones por un presunto daño económico de Bs 18,4 millones en vuelos de la aerolínea estatal en la ruta Viru Viru–La Habana.

Luego de su aprehensión, el exejecutivo que gerentó BoA en los gobiernos de Luis Arce y Evo Morales, fue trasladado hasta el Aeropuerto Internacional Jorge Wilstermann para su posterior envío a la sede de gobierno, donde se investiga el caso.

En el aeropuerto, esposado y escoltado por efectivos policiales, Casso evitó brindar declaraciones a los medios sobre su situación, mientras que su abogado, que lo acompañaba, confirmó que el proceso está relacionado con los vuelos de BoA a Cuba.

El proceso en su contra es por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, de acuerdo con la orden de aprehensión emitida por el Ministerio Público en La Paz.

A mediados de abril, el Viceministerio de Transparencia informó que hace tres años se aprobó el inicio de operaciones en la ruta Viru Viru–La Habana, el cual debía estar precedido de un informe de viabilidad que acreditara la rentabilidad de las operaciones, lo que no sucedió.

Entre octubre de 2023 y septiembre de 2025 se evidenció que se destinó un avión Boeing 737-800, con capacidad para 168 pasajeros, para vuelos sin contar con un informe técnico.

El avión realizó rutas a La Habana durante dos años: el 30 de noviembre de 2023 con solo 17 pasajeros y el 22 de febrero de 2024 con 22.