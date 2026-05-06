La Policía interviene toma de Ministerio y arresta a cobistas

Cochabamba
UNITEL
Publicado el 06/05/2026 a las 16h54
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Un contingente policial desalojó del Ministerio de Trabajo a miembros de la Central Obrera Boliviana (COB) que habían tomado esas instalaciones públicas horas antes.

Los policías ingresaron a las instalaciones haciendo uso de agentes químicos para despejar el lugar.

Al menos dos camionetas de la Policía llegaron a puertas del Ministerio de Trabajo para trasladar a los manifestantes que fueron sacados de esas instalaciones.

La Policía aún no brindó un informe oficial sobre la cantidad de personas que fueron trasladadas en las camionetas y si están en calidad de arrestadas o aprehendidas.

En medio del operativo, el ministro de Trabajo, Edgar Morales, abandonó las instalaciones públicas sin declarar a los medios de comunicación que estaban en el lugar.

Hasta las 14:45 de este miércoles, sectores afiliados a la COB continuaban tomando las instalaciones del Ministerio de Trabajo, exigiendo la renuncia del ministro Morales. El sector señala que ahora prefiere dialogar directamente con el presidente Rodrigo Paz para tratar sus demandas.

Antes de la toma, policías y marchistas de la COB se enfrentaron, lanzándose petardos y gases lacrimógenos en inmediaciones de la plaza Murillo, en la ciudad de La Paz.

Desde el Comando Departamental de la Policía de La Paz informaron que utilizaron agentes químicos contra los movilizados, ya que estos estaban arrojando objetos y petardos contra los uniformados que resguardaban uno de los accesos a la plaza Murillo.

Por su parte, los fabriles indicaron que permanecerán en puertas del Ministerio de Trabajo hasta conseguir la renuncia del ministro Morales.

Entre tanto, la Policía reforzó la seguridad de estas instalaciones, donde en su interior se encontraban miembros de la COB realizando la toma.

"Estamos exigiendo la renuncia del ministro de Trabajo. Hemos pedido reuniones; tenemos compañeros dentro del ministerio, así como a los ejecutivos de la COB", dijo un dirigente fabril.

La movilización convocada por la COB derivó este miércoles en una jornada de alta tensión en la ciudad de La Paz.

En pasados días, el Gobierno descartó un incremento salarial, uno de sus principales pedidos. Frente a ese escenario, la COB declaró un paro nacional indefinido.

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