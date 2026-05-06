Rubio da por acabada la ofensiva contra Irán y pone el foco en Ormuz

Estados Unidos da, definitivamente, por terminada su ofensiva contra Irán. La Operación Furia Épica ha acabado. Así lo ha declarado ayer Marco Rubio, que ha sumado temporalmente las tareas de portavoz de la Casa Blanca -la titular, Karoline Leavitt, se encuentra de baja por maternidad- a sus tareas habituales de secretario de Estado y consejero de Seguridad Nacional.

En una rueda de prensa en la residencia presidencial, el jefe de la diplomacia estadounidense y hombre de referencia de Donald Trump para todo lo relativo a la política exterior ha asegurado que la nueva misión, el Proyecto Libertad para guiar a los barcos mercantes atrapados en el golfo Pérsico por el bloqueo iraní del estrecho de Ormuz, representa una nueva iniciativa sin relación con aquellos ataques estadounidense-israelíes.

Rubio ha descrito la nueva iniciativa como algo imprescindible para garantizar la libertad de navegación, disuadir a otros países de bloquear otras vías marítimas imprescindibles para el comercio mundial, y para devolver la confianza a los mercados.

“La operación Furia Épica ha acabado, como notificó el presidente al Congreso (en una carta el pasado viernes).

Ya hemos dado por cerrada esa etapa”, ha declarado Rubio en la sala de prensa de la Casa Blanca, completamente llena de periodistas para preguntarle.

“Bajo ninguna circunstancia podemos permitir a Irán normalizar el atacar barcos mercantes y colocar minas en el agua”, ha argumentado.

“Si vivimos en un mundo donde un Estado delincuente como el régimen iraní reclame como algo normal el control de aguas internacionales, no pasará mucho tiempo antes de que (otros le imiten y) vean que eso se repite en muchos otros cuellos de botella marítimos fundamentales para la navegación en todo el mundo”.

Decidido a mostrar una imagen de fortaleza, mantiene su presión sobre el adversario en el estrecho de Ormuz. Pero, poco dispuesto a entrar de momento en nuevas hostilidades, contemporiza sobre las acciones de su enemigo en la zona y asegura que, pese a los lanzamientos de misiles iraníes, el frágil alto el fuego pactado hace casi un mes se mantiene.