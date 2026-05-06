Gobierno convoca a encuentro nacional este sábado con líderes y sectores sociales del país

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Publicado el 06/05/2026 a las 11h48
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El Gobierno convocó a un encuentro nacional en la ciudad de Cochabamba, prevista para este sábado 9 de mayo, con el objetivo de construir una agenda conjunta orientada a construir una agenda económica, política y social; ya se cursaron 592 invitaciones para distintos sectores y autoridades.

"Se vio pertinente que termine el proceso eleccionario y se concluya con las autoridades regionales autonómicas, y corresponde ahora, con estas autoridades elegidas por el voto y las que fueron elegidas en elecciones nacionales, más otros líderes políticos y sectoriales, empezar un proceso de socialización de propuestas concretas del Gobierno y para poner cimientos de lo que tiene que ser una agenda compartida para un nuevo ciclo económico, político y social que debemos enfrentar", dijo José Luis Gálvez, vocero presidencial.

El encuentro contará con la participación de expresidentes, gobernadores, alcaldes, legisladores, representantes del sector empresarial, iglesias y otros actores políticos y sociales, según Gálvez. Para esto se enviaron al menos 592 invitaciones para garantizar una representación amplia de distintos sectores.

"Ya han empezado a circular las invitaciones, el número que tengo es de 552 invitaciones, que puede ser más, pero están siendo invitados además de parlamentarios, por lógica deben estar también los gobernadores electos, alcaldes electos, líderes políticos, líderes sectoriales, líderes sociales, porque es un ámbito donde se inicia la conversación de reencontrarnos los unos con los otros", indicó.

Asimismo, el vocero remarcó que la cumbre se desarrollará en un contexto que calificó como histórico, en el que se busca sentar bases para abordar temas estructurales como la sostenibilidad del modelo económico, el equilibrio fiscal, la seguridad fiscal y la crisis energética.

Finalmente, Gálvez enfatizó que el encuentro no responde únicamente a una agenda gubernamental, sino a la necesidad de construir acuerdos para el país en un contexto de pluralidad política.

"El efecto es más que para el Gobierno, es para el país. No tenemos un partido único, más bien el pueblo nos dijo que hay pluralidad de pensamiento y debemos aprender a hablar y construir una agenda común, y eso se traducirá en un mandato a las autoridades de cómo debe ser ese horizonte de futuro que nos pide la población", concluyó.

 

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