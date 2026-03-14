Viceministro Paredes confirma que Marset ya está en una cárcel en EEUU tras un operativo policial “casi perfecto”

El viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, confirmó que el narcotraficante buscado internacionalmente, Sebastián Marset, fue trasladado a una cárcel de alta seguridad en Estados Unidos, luego de un operativo realizado en Santa Cruz que calificó como “casi perfecto”.

“Hoy, hace unos minutos, ha llegado a su nueva residencia en Estados Unidos, en una cárcel de alta seguridad. Ese es un punto fundamental”, señaló Paredes durante la conferencia de prensa ofrecida en la capital cruceña.

El viceministro detalló que Marset, identificado en informes de organismos internacionales de lucha contra el narcotráfico, operaba desde Bolivia, donde mantenía su centro de operaciones. Según Paredes, la investigación y el análisis de dispositivos electrónicos incautados corroborarán cómo el detenido podía influir en operaciones ilícitas a nivel global.

Paredes destacó la magnitud del criminal, vinculado a delitos de narcotráfico, trata de personas y secuestros exprés. “Estamos hablando de un personaje de grandes dimensiones en todo lo que es el delito del narcotráfico y con todos los delitos que están concatenados”, subrayó.

El viceministro enfatizó que la detención evidencia la falta de protección y colaboración de la organización criminal en el país, tras el cambio de gobierno.

“La prueba más clara de ese hecho es que la organización de Marset no se dio cuenta de que aquí cambió un gobierno, en el cual no encontraba protección ni colaboración”, indicó.

Paredes resaltó la coordinación entre la Policía Boliviana y distintas entidades, y aseguró que la acción refleja el compromiso del Gobierno del presidente de la República y del ministro de Gobierno por mantener la institucionalidad y bloquear la penetración de organizaciones criminales en el sector público.