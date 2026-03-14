Marset se movilizaba en un vehículo de alta gama

Horas después de la captura y entrega a las autoridades de EEUU del narcotraficante Sebastián Marset, el pasado viernes la Policía retiró dos vehículos, uno de ellos de alta gama, de la vivienda donde se ocultaba uno de los hombres más buscados de la región.







En un operativo de allanamiento, realizado en el barrio La Palmas, se encontraron dos vehículos, uno de la marca Toyota y un Mercedes Benz, según un reporte de Unitel.







El Mercedes Benz modelo AMG Clase G 63 del año 2025, es considerado un vehículo de lujo, cuyo precio tiene un promedio de 200.000 dólares americanos, según sitios web especializados.







El otro motorizado que fue secuestrado es un Toyota modelo Hilux del año 2022.







Ambos motorizados fueron secuestrados y llevados a dependencias de la Policía Boliviana para iniciar las investigaciones sobre quienes son los propietarios legales de los vehículos.







El inmueble donde estaban los vehículos cuenta con cámaras de seguridad y muros de alrededor de tres metros de alto.