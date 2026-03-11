El actor boliviano Fernando Gamarra llega a la serie “La Ley y el Orden”

El actor boliviano Fernando Gamarra suma un nuevo logro internacional con su participación en un episodio de la reconocida serie policial “La Ley y el Orden” (Law & Order), una de las producciones más influyentes de la televisión estadounidense.

La noticia se conoció a través de las redes sociales del propio actor, quien destacó la experiencia de trabajar en la popular franquicia filmada en Nueva York.

El episodio cuenta con la dirección del cineasta argentino, Juan José Campanella, ganador del premio de la Academia por la película El Secreto de sus Ojos.

Para Gamarra, la experiencia significó un momento especial dentro de su trayectoria. “Es un verdadero honor haber sido dirigido por un director consagrado y ganador del Oscar. Gran profesional y persona. Reímos bastante al trabajar la escena”, afirmó.

El actor anunció que el capítulo corresponde al episodio 17 de la temporada en curso y podría emitirse el 19 de marzo a través de plataformas de streaming como Netflix y Amazon Prime Video, donde varias temporadas de la serie ya están disponibles para el público internacional.

“Estoy muy feliz de compartir mi papel como coprotagonista en ‘La Ley y el Orden’. Argentina y Bolivia presentes en una de las mejores series”, expresó Gamarra en su publicación, donde también agradeció a su agencia The Talent Express por acompañar su carrera.

Con esta participación, el actor boliviano fortalece su presencia en la industria audiovisual internacional y abre una nueva vitrina para el talento boliviano dentro de una de las franquicias televisivas más exitosas de Estados Unidos.