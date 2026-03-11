Wilstermann resta importancia al rechazo de medida cautelar del TAS

Fútbol
Redacción Central
Publicado el 11/03/2026 a las 8h54
ESCUCHA LA NOTICIA

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), rechazó la medida cautelar que solicitó el club Wilstermann, que buscaba frenar el inicio del campeonato de la División Profesional, pero esta decisión no genera preocupación en la dirigencia del Aviador porque consideran que el proceso continúa, tal como estaba previsto. 

Wilstermann había recurrido a comienzos de la gestión al TAS para que se le restituya sus derechos y no se confirme su descenso, aunque su dirigencia ante todo ha aclarado que tomó la decisión de acudir a tribunales internacionales para que se obre con justicia.

De todos modos, se conoció ayer la respuesta del TAS, cuyo contenido fue escueto y detalló lo siguiente: “Rechazar la medida cautelar solicitada por la parte del Club Jorge Wilstermann el 12 de enero de 2026. Los costos derivados de esta Orden serán determinados en el laudo final o en cualquier otra orden que ponga fin al presente arbitraje”. 

La nota lleva la firma Juan Pablo Arriagada Aljaro, árbitro Único del TAS. La entidad de Cochabamba tenía el objetivo que el torneo no se inicie mientras presente sus descargos en el proceso que comenzó con el fin de evitar su descenso de categoría.

El club cochabambino perdió la categoría en 2025 y se salvó Aurora, este último sumó en cancha los puntos que necesitaba para continuar en la División Profesional, en tanto que el rojo se sintió perjudicado al descender de manera directa, pese a que durante el torneo fue uno de los equipos que permaneció entre los últimos de la tabla de posiciones.

“La medida estaba prevista, pero se ha tergiversado bastante, entendemos de donde viene esa desinformación con la que se trata de perjudicar a nuestro club, pero nosotros seguimos hasta las últimas consecuencias, para nada vamos a bajar los brazos”, señaló una fuente dirigencial Aviadora.

En cuanto al inicio del torneo, la misma fuente puso en duda porque se espera el fallo del TAS en los próximos días y la resolución de fondo que también se podría conocer con el campeonato en curso.

El fallo puede mantener o modificar la situación del torneo deportivo.

Nuevos predios

Por otro lado, la entidad emitió un comunicado en el que se invitó a toda su hinchada y público en general a la firma del convenio con el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba para la concesión de tres predios municipales y una residencia a favor de las categorías del fútbol formativo y fútbol femenino del club por los próximos años. El acto se desarrollará en el salón auditorio del edificio municipal (piso 15) el día viernes 13 de marzo, a las 9:00. La noticia causó beneplácito en la hinchada de Wilstermann.

Los detalles se darán a conocer en el acto oficial con las autoridades municipales.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Entre febrero y marzo: la literatura de Bryce Echenique y Julio Cortázar
2
José Antonio Kast asume la presidencia de Chile con un Congreso dominado por la derecha
3
EEUU destruye barcos con minas en Ormuz y Trump amenaza a Irán
4
Gobierno invita a empresarios para dar "taxi aéreo" a lugares como Cobija, Guayaramerín y Riberalta
5
Candidatos a la Gobernación debaten hoy, el TED transmitirá por sus RRSS

Lo más compartido

1
Esta es la agenda del rey Felipe de España en Bolivia, el jueves 12
2
Medinacelli dice que aditivos en la gasolina son como un “purgante temporal”
3
Activan plan contra la sindemia de influenza y chikungunya en Sucre
4
Entre febrero y marzo: la literatura de Bryce Echenique y Julio Cortázar
5
Debate: TSE sortea los bloques y la posición de participación de los candidatos a gobernadores

Más en Fútbol

11/03/2026
Ministro de Deportes confirma que Irán se retira del Mundial por falta de condiciones
En las últimas horas, el Ministro de Deportes, Ahman Donyamali, confirmó que la Selección de Fútbol de Irán no participará en el Mundial 2026 que se disputará...
Ver más
11/03/2026
La Selección Nacional inicia el operativo con la mitad de los convocados para el repechaje
La Selección Nacional inició ayer la recta final de su trabajo para el repechaje, con el primer entrenamiento en el estadio Tahuichi Aguilera, el que contó con...
Ver más
Finalmente prevaleció la coherencia y confianza de Óscar Villegas en quienes clasificaron a Bolivia al repechaje.
Ver más
10/03/2026
Villegas da a conocer la lista de 28 jugadores de La Verde sin Martins
El proceso para la próxima elección en el Club Bolívar comienza a perfilarse. A través de una carta dirigida a los hinchas y socios, el actual presidente del club, Marcelo Claure, convocó a los...
Ver más
09/03/2026
Marcelo Claure emite comunicado a socios e hinchas sobre convocatoria a elecciones en el Club Bolívar
La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) da a conocer hoy la nómina de jugadores convocados a la Selección Absoluta definida por el DT Oscar Villegas para disputar los partidos del Repechaje a la Copa...
Ver más
09/03/2026
Sin Martins, Bolivia publica la nómina de convocados a la Selección Nacional
Bolívar tuvo un gran primer tiempo en el que anotó dos goles, en el segundo se quedó, permitió la reacción de Always Ready, en la definición de penales fue más certero y se impuso finalmente por 5-3...
Ver más
09/03/2026
Bolívar fue letal en los penales y es el campeón de la Copa de Verano
En Portada
11/03/2026 Mundo
José Antonio Kast asume la presidencia de Chile con un Congreso dominado por la derecha
Este miércoles, la presidenta del Senado de Chile, Paulina Núñez, tomó juramento solemne al presidente de la República, José Antonio Kast.
vista
11/03/2026 País
Ejecutivo se reunirá con el Rey de España a las 11.00 de este jueves
Tras participar del acto de transmisión de mando en Chile, el rey de España, Felipe VI, cumplirá una agenda entre la noche de este miércoles y mañana jueves en...
vista
11/03/2026 Mundo
"No queda prácticamente nada que atacar" en Irán, dice Trump
La guerra “va de maravilla. Vamos muy adelantados respecto del cronograma. Hemos causado más daño del que creíamos posible, incluso en el período inicial de...
vista
11/03/2026 País
Paz participa del cambio de mando en Chile
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ya se encuentra en la sede del Congreso Nacional en Valparaíso en Chile para participar de las actividades oficiales de...
vista
11/03/2026 País
Senado aprueba retirar el busto de Evo de la Asamblea Legislativa
La Cámara de Senadores aprobó por más de dos tercios una Resolución Camaral que dispone el retiro definitivo del busto del expresidente Evo Morales de las...
vista
11/03/2026 Economía
Sergio Soliz Gómez asume como presidente ejecutivo de YLB
Sergio Soliz Gómez fue posesionado como nuevo presidente ejecutivo de la empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB).
vista
Actualidad
Arribó la noche de este miércoles desde Santiago de Chile, donde asistió a la posesión presidencial de José Antonio...
Ver más
11/03/2026 País
Felipe VI de España está en Bolivia
El pasaporte nacional ascendió de puesto en el Índice de Pasaportes Henley que califica los documentos para viajes...
Ver más
11/03/2026 País
Los bolivianos pueden viajar a 77 países sin necesidad de visa
La guerra “va de maravilla. Vamos muy adelantados respecto del cronograma. Hemos causado más daño del que creíamos...
Ver más
11/03/2026 Mundo
"No queda prácticamente nada que atacar" en Irán, dice Trump
Es resultado del plan de reactivación puesto en marcha por la nueva administración de la aerolínea estatal boliviana.
Ver más
11/03/2026 Economía
BoA recupera un Boeing y amplía su flota a 13 aviones
Deportes
En las últimas horas, el Ministro de Deportes, Ahman Donyamali, confirmó que la Selección de Fútbol de Irán no...
Ver más
11/03/2026 Fútbol
Ministro de Deportes confirma que Irán se retira del Mundial por falta de condiciones
El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), rechazó la medida cautelar que solicitó el club Wilstermann, que buscaba...
Ver más
11/03/2026 Fútbol
Wilstermann resta importancia al rechazo de medida cautelar del TAS
La Selección Nacional inició ayer la recta final de su trabajo para el repechaje, con el primer entrenamiento en el...
Ver más
11/03/2026 Fútbol
La Selección Nacional inicia el operativo con la mitad de los convocados para el repechaje
Finalmente prevaleció la coherencia y confianza de Óscar Villegas en quienes clasificaron a Bolivia al repechaje.
Ver más
10/03/2026 Fútbol
Villegas da a conocer la lista de 28 jugadores de La Verde sin Martins
Tendencias
Hace 20 años, el programa Cajas Nido de la Paraba Barba Azul (Ara glaucogularis) impulsado por la Asociación Armonía...
Ver más
08/03/2026 Medio Ambiente
El programa Cajas de Nido de Paraba Barba Azul bate récords históricos
Doble Click
La literatura no nace ni muere en fechas exactas, pero a veces el calendario parece conspirar para dotar de sentido a...
Ver más
03/10/2026 Cultura
Entre febrero y marzo: la literatura de Bryce Echenique y Julio Cortázar
El actor boliviano Fernando Gamarra suma un nuevo logro internacional con su participación en un episodio de la...
Ver más
11/03/2026 TV
El actor boliviano Fernando Gamarra llega a la serie “La Ley y el Orden”
La primera edición del libro ¿Dónde carajos está Litovchenko? tuvo rotundo éxito, agotándose el medio millar de...
Ver más
11/03/2026 Cultura
Llega la segunda edición de ¿Dónde carajos está Litovchenko?
Alfredo Bryce Echenique, uno de los escritores peruanos más reconocidos de la literatura contemporánea en lengua...
Ver más
10/03/2026 Cultura
Muere el reconocido escritor peruano Alfredo Bryce Echenique a los 87 años