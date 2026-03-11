Wilstermann resta importancia al rechazo de medida cautelar del TAS

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), rechazó la medida cautelar que solicitó el club Wilstermann, que buscaba frenar el inicio del campeonato de la División Profesional, pero esta decisión no genera preocupación en la dirigencia del Aviador porque consideran que el proceso continúa, tal como estaba previsto.

Wilstermann había recurrido a comienzos de la gestión al TAS para que se le restituya sus derechos y no se confirme su descenso, aunque su dirigencia ante todo ha aclarado que tomó la decisión de acudir a tribunales internacionales para que se obre con justicia.

De todos modos, se conoció ayer la respuesta del TAS, cuyo contenido fue escueto y detalló lo siguiente: “Rechazar la medida cautelar solicitada por la parte del Club Jorge Wilstermann el 12 de enero de 2026. Los costos derivados de esta Orden serán determinados en el laudo final o en cualquier otra orden que ponga fin al presente arbitraje”.

La nota lleva la firma Juan Pablo Arriagada Aljaro, árbitro Único del TAS. La entidad de Cochabamba tenía el objetivo que el torneo no se inicie mientras presente sus descargos en el proceso que comenzó con el fin de evitar su descenso de categoría.

El club cochabambino perdió la categoría en 2025 y se salvó Aurora, este último sumó en cancha los puntos que necesitaba para continuar en la División Profesional, en tanto que el rojo se sintió perjudicado al descender de manera directa, pese a que durante el torneo fue uno de los equipos que permaneció entre los últimos de la tabla de posiciones.

“La medida estaba prevista, pero se ha tergiversado bastante, entendemos de donde viene esa desinformación con la que se trata de perjudicar a nuestro club, pero nosotros seguimos hasta las últimas consecuencias, para nada vamos a bajar los brazos”, señaló una fuente dirigencial Aviadora.

En cuanto al inicio del torneo, la misma fuente puso en duda porque se espera el fallo del TAS en los próximos días y la resolución de fondo que también se podría conocer con el campeonato en curso.

El fallo puede mantener o modificar la situación del torneo deportivo.

Nuevos predios

Por otro lado, la entidad emitió un comunicado en el que se invitó a toda su hinchada y público en general a la firma del convenio con el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba para la concesión de tres predios municipales y una residencia a favor de las categorías del fútbol formativo y fútbol femenino del club por los próximos años. El acto se desarrollará en el salón auditorio del edificio municipal (piso 15) el día viernes 13 de marzo, a las 9:00. La noticia causó beneplácito en la hinchada de Wilstermann.

Los detalles se darán a conocer en el acto oficial con las autoridades municipales.