Viedma lanza la campaña "Marcapaso Solidario" con apoyo internacional

Cochabamba
Evelyn Rojas
Publicado el 12/03/2026 a las 9h12
El Hospital Clínico Viedma lanzó la quinta versión de la campaña “Marcapaso solidario para prolongar la vida”, una iniciativa destinada a beneficiar a pacientes de escasos recursos que requieren este dispositivo para tratar enfermedades cardíacas, con el apoyo de la Pase.chat Foundation (EEUU) y especialistas en cuidados cardiológicos.

La directora del Viedma, Adela Amaya, destacó que la campaña está dirigida principalmente a pacientes del Sistema Único de Salud (SUS) y a personas sin seguro que se encuentren en situación económica vulnerable. “Este procedimiento realmente prolonga la vida y representa una esperanza para muchos pacientes de nuestra población cochabambina”, afirmó.

El jefe del Servicio de Cardiología, Carlos Céspedes, explicó que la campaña se desarrollará del 20 al 29 de mayo. En este tiempo los cardiólogos de la fundación estadounidense trabajarán junto al equipo local para implantar los dispositivos. “Un marcapasos puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Este dispositivo permite a los pacientes vivir mejor”, indicó.

Alcance

Se prevé la donación de 60 marcapasos, aunque en años anteriores la fundación ha aportado unidades adicionales según la demanda y la solidaridad de los donantes. En Bolivia, el costo de un marcapaso oscila de Bs 25.000 a 30.000.

Los pacientes interesados deben registrarse en la Ventanilla 7 del Viedma, donde recibirán orientación para los estudios médicos y la evaluación social que determinará su elegibilidad. 

Cada solicitante pasará primero por el Servicio de Cardiología y el Servicio de Trabajo Social, que coordina con autoridades municipales para garantizar que los beneficiarios sean personas con verdadera necesidad.

La convocatoria estará abierta hasta el 30 de abril y se recomienda a los postulantes acudir cuanto antes para completar todos los procedimientos. 

