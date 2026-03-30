Cerámicas del valle alto se comercializan en puestos de la ciudad desde hace 30 años

Las cerámicas que se producen en las comunidades del valle alto se comercializan a diario en las casetas de la avenida 6 de Agosto, en la esquina con la Barrientos, un lugar que concentra una diversidad de creaciones hechas de barro desde macetas y platos hasta alcancías.

En ese sector existen tres sindicatos de alfareros y comerciantes que venden sus productos desde hace más de 30 años. El lugar es visitado por la población que acude a comprar sus productos

La representante del Sindicato Nueva Cochabamba, Zenobia Rodríguez, afirmó que desde su juventud se dedicó a la artesanía en cerámica y que desde 1991 se instaló en el lugar. Remarcó que son 60 afiliados en la actualidad.

“Yo soy participe de la feria de alasitas, en la feria de las plantas y en diferentes ferias, aunque no se puede abarcar mucho”, señaló.

Indicó que la cerámica es delicada por sus cuidados como el secado en el sol evitando salir en temporada de lluvia por la humedad.

Una de las integrantes del Sindicato Huayculi, Nancy Soto, detalló que hace 24 años se instalaron en el lugar y cuentan con 55 afiliados. Ella cuenta que en el proceso la selección del barro, el tiempo de cocido y secado son primordiales para la calidad.

Otra productora, esta, de fertilizantes orgánicos, Margarita Choque, mencionó que eran 25 integrantes y ahora solo quedan 14 debido a que progresivamente se les excluye de su puesto reduciendo cada vez más el sector para la venta de artesanías.