Paz anuncia inicio de la fase técnica del 50/50 y eliminación de normas que "empoderan" el nivel central

El presidente Rodrigo Paz anunció en Santa Cruz el inicio de la fase técnica del 50/50, una propuesta que busca redistribuir responsabilidades y recursos entre el nivel central y las regiones. Además, señaló que se revisarán normas para luego eliminar aquellas que traban las autonomías.

"Hoy en el gabinete en Santa Cruz vamos a iniciar el proceso del 50/50. (...) Ahora el 50/50 se ha vuelto una bandera de todas las regiones porque no es una bandera política, es una bandera en función de la construcción, de la profundización de la autonomía y el desarrollo", afirmó el mandatario.

Paz informó que comenzará con la identificación de leyes y decretos que "empoderan" al nivel central para luego proceder a su eliminación. "Todo lo que no sirva se va a eliminar", dijo.

El mandatario aclaró que el proceso será técnico, estructurado y transparente, con la conformación de mesas sectoriales en cada ministerio.

Añadió que este es el inicio para estructurar el 50/50 y que, una vez concluya el ciclo electoral subnacional, trabajarán con las nuevas autoridades en el desarrollo de la propuesta.