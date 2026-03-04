Población rechaza todos los billetes de la serie B, economista advierte paralización de la economía

La gente ha preferido no hacer circular billetes de la serie B, aún los que son válidos. Los gremiales dicen que sus ventas bajaron, mientras que los economistas alertan que esto puede ocasionar una paralización de la economía.

El economista Rubén Arias sostuvo que el Banco Central de Bolivia (BCB) no dio una información oportuna, adecuada y clara sobre el problema de los billetes, que fueron robados el día del accidente aéreo en El Alto.

En ese sentido, dijo que mucha gente ha optado por no aceptar en su gran mayoría billetes de la serie B. La primera consecuencia es la falta de credibilidad de la moneda boliviana.

Recordó que en el país circula una gran cantidad de billetes de la serie B, que no es de emisión nueva, sino que circulan desde hace meses atrás. "De cierta manera esto puede estar incidiendo en el tema de que una importante cantidad de dinero boliviano estaría siendo paralizado en la economía".

El economista expuso que se habla de millones de bolivianos que son de la serie B y que son válidos, pero desde taxistas, comerciantes, supermercados y otros han decidido generalizar todos los cortes de esta serie por susceptibilidad.

"Es una importante cantidad de dinero, estamos hablando de millones, no estamos hablando de centenas, y se están paralizando en la economía. Eso puede tener alguna consecuencia, obviamente, porque es como que se estuviera retirando dinero de la economía", mencionó.

Relató que, al igual que en La Paz, la gente en Santa Cruz ha decidido no aceptar billetes de esta serie, pese a que bastantes personas cuentan con estos cortes, emitidos con anterioridad.

El analista subrayó además que la gente no está dispuesta a verificar sus billetes a través de las aplicaciones y plataformas.

Asimismo, indicó que la situación se complica ante un momento complicado para el país, con la subida del dólar, el aumento del precio del petróleo por el efecto de la guerra.