BancoSol se consolida como el banco más sólido del país según el Ranking CAMEL 2025

BancoSol ocupa el primer lugar en el Ranking CAMEL de Bancos de Bolivia 2025, consolidando una década continua de liderazgo en solidez y solvencia financiera en el país.

En esta evaluación técnica, realizada con datos ASFI a 31 de diciembre de 2025, la entidad obtuvo una calificación de 2,29 puntos, resultado que la posiciona en el primer lugar del sistema financiero boliviano. Por décimo año consecutivo, BancoSol encabeza esta medición, reafirmando la consistencia de su modelo de gestión prudencial y la sostenibilidad de su desempeño en el tiempo.

“Alcanzar el primer lugar durante diez años consecutivos es el resultado de una gestión estratégica, disciplinada y orientada a la sostenibilidad de largo plazo. Somos una entidad con un propósito claro impulsar y profundizar la inclusión financiera y digital en Bolivia; nuestra solidez y solvencia son la base que nos permite generar oportunidades y contribuir en el desarrollo económico y social inclusivo. Este resultado confirma la fortaleza de nuestro modelo y nuestra responsabilidad con Bolivia”, afirmó la gerente general, Verónica Gavilanes

El método CAMEL es un estándar internacional de supervisión bancaria utilizado por reguladores financieros en Estados Unidos y otros mercados. En Bolivia, el ranking se calcula con base en información oficial publicada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

El Ranking CAMEL se elabora a partir de cinco dimensiones fundamentales de evaluación bancaria —Capital, Activos, Management (gestión), Earnings (rentabilidad) y Liquidez— y considera 18 ratios financieros específicos. Los indicadores se califican en una escala de 1 a 5, donde 1 representa el mejor desempeño. Esta metodología evalúa la calidad de los indicadores financieros de las entidades, no el tamaño de los bancos.

En un entorno que exige rigor en la administración de riesgos y prudencia en la gestión financiera, el resultado obtenido por BancoSol refleja la fortaleza de su estructura y su capacidad para mantener estándares consistentes de desempeño a lo largo del tiempo.

La entidad reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo su gestión financiera, preservando estándares de solidez y contribuyendo a la estabilidad del sistema financiero y al desarrollo económico del país.

Sobre BancoSol

Con 34 años de trayectoria, BancoSol atiende a más de 2,5 millones de clientes y cuenta con una red de más de 1.801 puntos de atención en el país. El banco apoya a más de 373 mil emprendedores/as, con una cartera de créditos que alcanza los 2.712 millones de dólares (a enero de 2026), consolidando una operación de escala nacional con impacto económico y social.

BancoSol es además el mayor empleador privado del sistema financiero boliviano, con 4.393 colaboradores/as, contribuyendo de manera directa a la generación de empleo formal y al desarrollo del país.