Tinku va a Rusia por su quinto galardón

El cortometraje animado “Tinku”, de Román Nina Nina, participará en la séptima edición del Festival Internacional de Cine Espacial Tsiolkovsky (ISFF de Tsiolkovsky) en busca de suquinto galardón.

El evento se celebrará del 10 al 14 de abril en Kaluga, Rusia, con el concurso de más de un centenar de películas de 30 países que fueron seleccionadas por la organización del festival.

“Tinku” lidiará por el título de animación con Gato The Cat (Brasil), Entrega Espacial (Argentina), Orbita (Brasil), Seeds of Tomorrow (Brasil), Out of Orbit (Perú), entre otros.

El VII Festival Internacional de Cine Espacial Tsiolkovski se celebra con el apoyo del gobierno y el Ministerio de Cultura y Turismo de la Región de Kaluga. El lema del festival es “Lo imposible hoy será posible mañana”.

“Creo que el cortometraje animado ‘Tinku’ tiene buenas chances de ganar otro galardón. Competiremos con 20 cortometrajes animados seleccionados del resto del mundo, por lo que sería increíble ganar otro premio, pero eso lo tendrán que decidir los jurados del festival”. comentó Román Nina Nina.

Este filme utiliza la animación para explorar la cosmovisión andina y la historia de Bolivia a través del concepto del ritual del mismo nombre.

La historia comienza con un eclipse que marca el inicio de un ritual en un desierto interminable. Dos pueblos ancestrales, separados por una herida en la tierra, se encuentran para celebrar un evento mágico.

El relato se centra en el autosacrificio, la valentía y la fuerza como elementos necesarios durante la oscuridad del eclipse.

La música del cortometraje ha sido compuesta por la destacada artista boliviana Luzmila Carpio.

“Por lo pronto, los premios y festivales a los que participamos son un aliciente suficiente para el equipo”, señaló el director de Tinku.