Paz agradece felicitaciones internacionales tras captura de Marset

País
AGENCIAS
Publicado el 14/03/2026 a las 20h24
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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, agradeció este sábado las felicitaciones expresadas por autoridades y organismos internacionales tras la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en territorio boliviano, según la agencia ABI.

A través de un mensaje publicado en su cuenta en la red social X, el mandatario expresó su reconocimiento a los líderes y entidades que destacaron el operativo realizado en Bolivia.

“Gracias a Yamandú Orsi, Santiago Peña, Mario Díaz, al Departamento de Estado de los Estados Unidos y a todos los que hicieron llegar sus felicitaciones por el logro que se dio ayer en Bolivia”, escribió el jefe de Estado.

Paz señaló que las felicitaciones recibidas también reconocen el esfuerzo del pueblo boliviano en la lucha contra el crimen organizado. “Sobre todo quiero agradecerles por reconocer la grandeza y el esfuerzo del pueblo boliviano”, indicó.

En su mensaje, el mandatario afirmó que la captura de Marset, considerado uno de los narcotraficantes más buscados a nivel internacional, demuestra que es posible enfrentar al crimen organizado cuando existe determinación por parte del Estado, de acuerdo con un reporte de ABI.

“La captura de uno de los narcotraficantes más buscados del mundo demuestra que cuando un país decide enfrentar al crimen organizado con determinación, las cosas cambian. Bolivia está de pie y el Estado vuelve a funcionar”, expresó.

El presidente también afirmó que el operativo envía una señal a la región y al mundo sobre la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen.

“Es una señal fuerte que da Bolivia a la región y al mundo. Quiero agradecer a los países que entienden que la lucha contra el crimen no reconoce fronteras”, concluyó.

 

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