YPFB aumenta despachos de diésel desde Palmasola hasta 4 millones de litros diarios

Desde la Planta de Palmasola, instalada en Santa Cruz, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) incrementó los despachos de diésel hasta 4 millones de litros por día.

“Vamos a requerir llegar a 3 millones, 3,5 millones probablemente picos de 4 millones para que este mes pueda ser cubierto en su totalidad”, informó el distrital Comercial Oriente de YPFB, Oscar Rodríguez.

Explicó que desde la Planta de Palmasola se estuvo despachando entre 2 a 2,5 millones de litros.

“Los despachos de diésel se han ido normalizando estos últimos días, hemos ido incrementando exponencialmente nuestros despachos desde la Planta de Palmasola”, remarcó.

Añadió que la estatal petrolera planificó para mayo, aumentar sustancialmente los volúmenes asignados para el agro que requiere el combustible para la temporada de cosecha y siembra de grano, además de la zafra en el Norte Integrado cruceño.

El ministro de Hidrocarburos y Energía, Marcelo Blanco, garantizó la continuidad de las operaciones para restablecer el abastecimiento de diésel, asegurando que existe seguimiento en territorio y control permanente del suministro.