Transporte pesado bloquea rutas en La Paz por falta de diésel

Desde las primeras horas de este sábado, el departamento de La Paz enfrenta una jornada de conflicto debido a múltiples bloqueos instalados por transportistas. La medida de presión surge como protesta ante la persistente escasez de diésel, situación que ha paralizado el tráfico en rutas fundamentales y ha dejado a cientos de personas varadas, según Red Uno.

Los puntos de protesta se concentran en las salidas hacia Oruro y Copacabana. Los transportistas denuncian que llevan hasta tres días en filas y aseguran que no levantarán las medidas hasta que se garantice el combustible.

La medida de presión ha generado perjuicio para el flujo normal del transporte interdepartamental y particulares que se quedan parados sin poder avanzar.

Además, una gran cantidad de pasajeros, entre ciudadanos bolivianos y turistas extranjeros, se encuentran varados debido a la interrupción del tráfico.

YPFB

Sebastián Daroca, reciente posesionado presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) anunció que este sábado se despacharon 2 millones de litros de diésel desde la planta de Senkata para abastecer a La Paz y El Alto.