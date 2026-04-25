Desconocidos irrumpen en hangar vinculado a Marset, según el Ministerio de Gobierno

Seguridad
Redacción Central
Publicado el 25/04/2026 a las 11h54
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El Ministerio de Gobierno informó hoy sábado que, la noche de ayer, se registró un ingreso irregular de al menos 30 personas no identificadas al Aeródromo el Coloradillo, en Santa Cruz. La infraestructura está vinculada a la organización criminal de Sebastián Marset y que actualmente se encuentra bajo administración de la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi).  

Los individuos irrumpieron en el lugar, forzaron el acceso a tres hangares y sustrajeron objetos aún no identificados.

El Ministerio de Gobierno informó que se han activado operativos con la Policía Boliviana para iniciar la investigación.

El pasado 8 de abril, el director de Dircabi, Héctor Montes, informó que se desprecintó los tres hangares de Coloradillo, en Warnes, vinculados al caso Sebastián Marset. La medida buscaba rescatar las aeronaves operables y las piezas que pueden ser utilizables. Esto, después de que en marzo pasado se capturó y expulsó del país al narcotraficante uruguayo.

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