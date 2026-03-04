Tras cuatro días: la guerra se extiende por Oriente Próximo

Mundo
AGENCIAS
Publicado el 04/03/2026 a las 8h27
ESCUCHA LA NOTICIA

En cuatro días que parecen cuatro meses, la guerra en Oriente Próximo sigue implicando cada vez a más países, mientras crecen los bombardeos contra objetivos civiles y se extiende el caos.

Ayer, en el que los muertos en Irán han superado los 787, dos drones iraníes causaron un pequeño incendio en la Embajada de Estados Unidos en la capital saudí, Riad, y otro alcanzó un depósito de combustible en el puerto comercial Duqm de Omán.

Teherán (que antes de que Israel y EE UU iniciasen su campaña bélica,  aseguró que limitaría su respuesta al Estado judío y a las bases militares estadounidenses) apunta a los países árabes del Golfo -con menor capacidad de defensa aérea a medio plazo- para que empujen a Washington hacia un alto el fuego.

Nada, de momento, parece ir en esa dirección.

Donald Trump insistió este martes en la necesidad de acabar con la “malvada ideología” del régimen iraní, dado que ningún presidente de Estados Unidos se había “atrevido” en los “47 años anteriores”, dijo Trump en el Despacho Oval, donde recibió al canciller alemán Friedrich Merz.

Era su tercera visita a Washington, y el anfitrión la aprovechó para atacar a España -”un aliado terrible”, dijo- por su negativa a ceder las bases de Rota y Morón para la guerra de Irán y amenazó con “cortar todas las relaciones comerciales”.

Durante la jornada también trató, junto a su Administración, de darle la vuelta a las palabras del secretario de Estado, Marco Rubio, que el lunes declaró que Estados Unidos saltó porque Israel estaba a punto de atacar a Irán, y que, en una reacción en cadena, Teherán estaba dispuesto a tomar represalias contra las fuerzas estadounidenses.

La versión de Trump fue ayer  la contraria: que Irán estaba a punto de atacar a Israel, y que por eso él tomó la decisión de ir a la guerra.

“Estábamos negociando con estos lunáticos”, afirmó, sobre el régimen de los ayatolás “y yo creía que iban a atacar”, dijo, antes de negar que se hubiera visto arrastrado por el primer ministro, Benjamín Netanyahu.

“En todo caso, fui yo el que obligué a Israel”.

En la práctica, se trata de un nuevo casus belli, que se suma a los anteriores: forzar un cambio de régimen, acabar con el programa nuclear iraní o terminar con sus misiles balísticos.

Según el diario The Wall Street Journal, Trump se plantea apoyar a grupos dentro de Irán para que tomen las armas.

En su comparecencia en la Casa Blanca, al presidente de Estados Unidos le preguntaron quién le gustaría que tomara el control de Irán, y respondió: “La mayoría de las personas que teníamos en mente están muertas.

Ahora tenemos otro grupo, y según los informes, también podrían estar muertos.

Así que se avecina una tercera ola.

Pronto no conoceremos a nadie”.

Trump también se puso, a petición de una reportera, en el “peor escenario”: sería, dijo, que “lograra el poder alguien tan malo como el anterior”.

“O que en cinco años nos diéramos cuenta de que pusimos al mando a alguien que no es mejor”, añadió.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, insistió por su parte en su primera entrevista desde que inició las hostilidades conjuntas con Estados Unidos que la guerra será una “acción rápida y decisiva” y tumbará al régimen de los ayatolás.

“Llevará un tiempo”, pero no años, ni degenerará en otra “guerra interminable”, señaló a la cadena Fox News.

Netanyahu insistió además en que el 95% de los problemas de Oriente Próximo tiene su origen en el régimen nacido de la Revolución Islámica de 1979, por lo que su fin “cambiaría el mundo” y allanaría el camino para que muchos otros países árabes y musulmanes de la región acabasen reconociendo a Israel.

Tras cuatro días de afirmaciones contradictorias y de desmentidos sobre una eventual reanudación del diálogo entre Estados Unidos e Irán, Trump y Netanyahu han subrayado este martes su objetivo. El primero, al escribir que ya es “demasiado tarde” para negociar.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Hallan sin vida a cinco niños y a su madre en Sacaba
2
Tras cuatro días: la guerra se extiende por Oriente Próximo
3
Vidovic renuncia por desacuerdo con Lara y éste dice que es por DS 5552
4
Inician plan de descongestión de cárceles en Cochabamba
5
Resfríos aumentan en un 38% por el Carnaval y contagios en las escuelas

Lo más compartido

1
El primer concierto de 2026 de la OFC es de amor
2
El BCB lanza la aplicación "Billetes de Bolivia" para comprobar la legalidad de los de la serie B
3
Juez da prisión preventiva a 26 personas por robo de billetes
4
Trump afirma que la guerra durará “todo el tiempo que sea necesario”
5
Scary Movie 6 confirma su estreno en 2026 con el regreso del elenco original y parodias del terror contemporáneo

Más en Mundo

03/03/2026
Acuerdo entre Mercosur y la UE: ¿y qué pasa con Bolivia?
El acuerdo entre la UE y el Mercosur podría entrar en vigor en dos meses. ¿Qué pasa con los otros miembros, Bolivia y Venezuela que también integran el bloque...
Ver más
03/03/2026
Kast termina transición de gobierno con Boric por "falta de transparencia"
El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, puso fin a las reuniones de transición con el Gobierno saliente de Gabriel Boric tras acusarlo de no...
Ver más
Diferentes Gobiernos latinoamericanos condenaron las acciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán, manifestaron su preocupación por los civiles e invitaron a las partes a analizar la...
Ver más
03/03/2026
Países latinoamericanos condenan operación militar en Irán y llaman al diálogo en la ONU
Entre “cuatro o cinco semanas” y “todo el tiempo que sea necesario”. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo ayer esa imprecisa proyección en su primera comparecencia pública en la Casa...
Ver más
03/03/2026
Trump afirma que la guerra durará “todo el tiempo que sea necesario”
El bombardeo israelí abre un nuevo frente en el conflicto en Medio Oriente, donde instalaciones de EEU son blanco de ataques de Irán.
Ver más
02/03/2026
Israel ataca objetivos de Hezbolá en Beirut e Irán lanza drones sobre Riad
España ha rechazado prestar apoyo militar a Estados Unidos en su ofensiva contra Irán a través de las bases militares de Morón (Sevilla) y Rota (Cádiz), alegando que la operación estadounidense no...
Ver más
02/03/2026
España niega a EEUU apoyo militar para el ataque de Irán a través de las bases de Morón y Rota
En Portada
04/03/2026 Economía
Presidente Paz dispone incremento del 18,12% a la renta de jubilados del Senasir
El presidente Rodrigo Paz Pereira dispuso un incremento del 18,12% en las rentas de los jubilados del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir) para...
vista
04/03/2026 Seguridad
Sacaba: Madre falleció por ahorcamiento; sus cinco hijos, por envenenamiento
Tras la realización de la autopsia de ley practicada a la madre y sus cinco hijos encontrados sin vida en su vivienda en Inca Rancho en Sacaba este martes, la...
vista
04/03/2026 Seguridad
Hallan sin vida a cinco niños y a su madre en Sacaba
Existe consternación en Inca Rancho, en el municipio cochabambino de Sacaba, donde vecinos alertaron el hallazgo de cinco niños fallecidos, al igual que su...
vista
04/03/2026 Cochabamba
Inician plan de descongestión de cárceles en Cochabamba
Con el objetivo de  agilizar la tramitación de causas penales y reducir la retardación de justicia,  la Fiscalía Departamental de Cochabamba inició el Primer...
vista
03/03/2026 País
El BCB lanza la aplicación "Billetes de Bolivia" para comprobar la legalidad de los de la serie B
El Banco Central de Bolivia (BCB) presentó este martes la aplicación "Billetes Bolivia" para la verificación de la legalidad de los billetes de la Serie B de...
vista
04/03/2026 Cochabamba
Resfríos aumentan en un 38% por el Carnaval y contagios en las escuelas
Las Infecciones Respiratorias Agudas(IRAs) registraron un aumento del 38% en la última semana en el departamento de Cochabamba por la mayor interacción en las...
vista
Actualidad
Tras la realización de la autopsia de ley practicada a la madre y sus cinco hijos encontrados sin vida en su vivienda...
Ver más
04/03/2026 Seguridad
Sacaba: Madre falleció por ahorcamiento; sus cinco hijos, por envenenamiento
El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es un recordatorio de las luchas que muchas mujeres enfrentan a diario...
Ver más
04/03/2026 País
A pocos días del 8M, Día de la Mujer, activistas dan respaldo a Andrea Barrientos
El presidente Rodrigo Paz Pereira dispuso un incremento del 18,12% en las rentas de los jubilados del Servicio Nacional...
Ver más
04/03/2026 Economía
Presidente Paz dispone incremento del 18,12% a la renta de jubilados del Senasir
El conflicto con las cisternas que permanecen varadas en las refinerías persiste.
Ver más
04/03/2026 Economía
Los cisterneros protestan en El Alto; YPFB desvincuala a 410 trabajadores
Deportes
Independiente fue más certero en los remates desde los doce pasos, al final ganó por 3-2 a Guabirá y celebró su pase a...
Ver más
04/03/2026 Fútbol
Independiente es más certero en penales y deja en el camino a Guabirá
Los atletas bolivianos que formaron parte del programa de Incentivo al Alto Rendimiento “Sueño bicentenario”, 100...
Ver más
04/03/2026 Multideportivo
Los becarios del “Sueño Bicentenario” esperan reunirse con las autoridades
Con el propósito de masificar el tenis de mesa en Cochabamba, la Asociación Departamental de este deporte iniciará...
Ver más
03/03/2026 Tenis
Se pretende masificar el tenis de mesa en Cochabamba
La eliminación de Aurora de la Copa de Verano causó tristeza e impotencia por la forma en que fueron eliminados del...
Ver más
03/03/2026 Fútbol
Aurora aún siente la eliminación: “Duele cuando el árbitro es el protagonista…
Doble Click
La compañia de teatro “Madrastra” retorna a los escenarios protagonizando la obra “Anne” en tres funciones, previstas...
Ver más
04/03/2026 Cultura
Compañía de teatro Madrastra refleja la historia de Anne
La tragedia de Romeo y Julieta es el tema elegido por la Orquesta Filarmónica de Cochabamba para inaugurar su temporada...
Ver más
03/03/2026 Música
El primer concierto de 2026 de la OFC es de amor
El cortometraje animado “Tinku”, de Román Nina Nina, participará en la séptima edición del Festival Internacional de...
Ver más
03/03/2026 Cultura
Tinku va a Rusia por su quinto galardón
La diversidad cultural caracteriza a la semana cultural número 10 de la presente temporada.
Ver más
02/03/2026 Cultura
Cartelera: Una agenda cultural para todos los gustos