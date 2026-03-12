Empresarios españoles: seguridad jurídica es esencial para atraer inversiones

CORREO DEL SUR
Publicado el 12/03/2026 a las 18h52
La consolidación de la seguridad jurídica es uno de los elementos fundamentales para que Bolivia pueda captar mayores inversiones extranjeras, según señaló el presidente de la Cámara Oficial Española de Comercio en Bolivia, Ildefonso Núñez López, en el marco de la visita del rey Felipe VI al país.

El representante empresarial destacó que Bolivia cuenta con un importante potencial productivo en varios sectores estratégicos, aunque remarcó que para concretar nuevos proyectos es necesario reforzar las condiciones legales que brinden estabilidad y certidumbre a los inversionistas internacionales.

“Si se generan condiciones adecuadas, digámosle legales,  (...) pueden venir empresas internacionales, no solo españolas, sino de cualquier otro país”, afirmó Núñez López, al insistir en la necesidad de crear un entorno favorable para la llegada de capital extranjero. “Hay que generar las condiciones para que puedan llegar empresas”, añadió.

El tema fue analizado en reuniones entre representantes empresariales durante la agenda de la visita del monarca español. En esos encuentros también se planteó avanzar en un proyecto de ley de arbitraje, considerado un instrumento que podría ofrecer mayores garantías jurídicas para las compañías internacionales interesadas en establecerse o ampliar operaciones en Bolivia.

 

Rubros importantes

Núñez López subrayó que los sectores con mayor proyección de desarrollo en el país están vinculados a la explotación y aprovechamiento de recursos naturales.

“Los rubros importantes aquí en Bolivia en general, a desarrollar son aquellos en los cuales Bolivia tiene productos, como son la minería, como es el gas, como es petróleo, como puede ser agricultura, ganadería. Son los rubros que tienen que seguir desarrollándose en Bolivia”, sostuvo.

Durante el encuentro también se identificaron otras áreas con posibilidades de crecimiento para la inversión extranjera, entre ellas la minería, el aprovechamiento de tierras raras y el sector energético, que figuran entre las actividades con mayor potencial para atraer capital internacional.

