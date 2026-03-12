Entrevista de Desireé Durán con su suegra genera polémica y comunicadora sugiere que debería divorciarse

La exreina de belleza boliviana Desireé Durán volvió a estar en el centro de la conversación en redes sociales luego de participar en una entrevista junto a su suegra, la madre del pastor Marco Núñez del Arco, en medio del proceso judicial que enfrenta él.

Durante la conversación, la madre del pastor expresó públicamente su apoyo hacia Durán e incluso señaló que la considera “como una hija”. Además, agradeció que la exmiss se mantenga acompañando a su esposo en este momento complicado, lo que generó diferentes reacciones entre los usuarios en redes sociales.

El tema tomó aún más fuerza cuando la comunicadora Melania Torrico opinó sobre la situación y sugirió públicamente que Durán podría considerar el divorcio como una opción. Según comentó, tomar distancia del caso podría ayudar a cuidar su imagen pública y su bienestar personal.

Las declaraciones provocaron un intenso debate en redes sociales. Mientras algunos usuarios respaldaron la sugerencia de la comunicadora, otros defendieron la decisión de Durán de mantenerse junto a su esposo y señalaron que se trata de una decisión personal.

Por su parte, la exreina de belleza ha reiterado en distintas ocasiones que seguirá apoyando a su esposo mientras se desarrolla el proceso, afirmando que lo acompañará “hasta el final”. Entretanto, la entrevista junto a su suegra y las posteriores opiniones públicas continúan generando comentarios y reacciones entre los internautas.