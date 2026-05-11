Maluma anuncia que será papá por segunda vez y las redes explotan

El cantante colombiano sorprendió a sus seguidores este fin de semana al confirmar en redes sociales que volverá a convertirse en padre junto a su pareja, Susana Gómez. El anuncio rápidamente se volvió viral y desató miles de reacciones entre fans y famosos.



La noticia fue compartida el 10 de mayo, coincidiendo con las celebraciones por el Día de la Madre en varios países de Latinoamérica. Maluma publicó una fotografía en blanco y negro donde aparece junto a Susana Gómez y su hija París, mientras besa la pancita de embarazo de su pareja.

Aunque el artista no dio mayores detalles sobre el bebé, un pequeño detalle llamó la atención de los usuarios: acompañó la publicación únicamente con un corazón azul, lo que generó teorías sobre que podría tratarse de un niño.

Tras el anuncio, figuras del espectáculo y millones de seguidores llenaron las redes con mensajes de felicitación, destacando la nueva etapa familiar que atraviesa el cantante desde el nacimiento de su primera hija en 2024.

Hasta el momento, Maluma y Susana Gómez no revelaron el sexo del bebé ni la fecha aproximada del nacimiento, pero el anuncio ya se convirtió en uno de los temas más comentados del fin de semana en redes sociales.