ALP debatirá ley corta para nombrar un fiscal general interino

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CORREO DEL SUR
Publicado el 02/10/2026 a las 16h30
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El pleno de la Asamblea Legislativa acordó tratar la propuesta de modificar, mediante una ley corta, la Ley Orgánica del Ministerio Público, para nombrar a un fiscal general interino en lugar del aprehendido Roger Mariaca.

La decimoctava sesión del Legislativo ingresó a un cuarto intermedio. El debate se reanudará inicialmente en la Cámara de Senadores y, posteriormente, en Diputados.

El texto presentado para el debate en las cámaras dispone un artículo único, que "incorpora el Parágrafo VI al Artículo 25 de la Ley N' 260, Ley Orgánica del Ministerio Público, de 11 de julio de 2012", con el siguiente texto: “VI. La suspensión definitiva de la o del Fiscal General del Estado establecida en el parágrafo 11 de este artículo tendrá el efecto de interrupción inmediata y cese en funciones y se regirá conforme lo siguiente:

“Cuando concurran indicios de la comisión de delitos ordinarios de la o del Fiscal General del Estado por actividades ilícitas en su condición de autoridad jerárquica superior del Ministerio Publico, la Asamblea Legislativa Plurinacional podrá disponer su suspensión definitiva por decisión de la mayoría absoluta de votos de las y los asambleístas presentes en sesión ordinaria".

El proyecto de norma agrega que, en la misma sesión ordinaria en la que se adopte la suspensión definitiva, la Asamblea Legislativa designará un "Fiscal General Interino para ejercer las funciones del Fiscal General del Estado, hasta que la Asamblea designe a la o el Fiscal General del Estado conforme al Artículo 227 de la Constitución Política del Estado".

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