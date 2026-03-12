Tras asumir la presidencia de Chile, Kast instruye la construcción de muros en las fronteras

AGENCIAS
Publicado el 12/03/2026 a las 10h34
El nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, instruyó construir muros en las fronteras especialmente con Bolivia y Perú a través de seis decretos, los primeros que firmó a las pocas horas de su posesión y su reunión con el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, según medios internacionales.

Uno de los decretos instruye la aplicación del “Plan Escudo Fronterizo” , en el que se autoriza la construcción de barreras físicas para regular la migración ilegal. Además, se establece erradicar los pasos no habilitados y el uso de drones, cámaras térmicas y biometria.

“En lo concreto, la iniciativa contempla la construcción de zanjas, muros, cercos perimetrales y torres de vigilancia, y la creación de centros de internación para inmigrantes ilegales. Los trabajos, que tendrán como epicentro los pasos críticos de Colchane (que comparte con Bolivia) y Chacalluta (Con Perú) y comenzarán en los próximos días”, detalla una publicación de T13 de Chile.

Además, se dispone ampliar las funciones de las Fuerzas Armadas en los puntos fronterizos con el despliegue permanente de al menos 3 mil uniformados.

Más datos vía T13 de Chile 

 Política nacional de cierre fronterizo

Con la presencia del ministro de Defensa, Fernando Barros,Kast irmó  el instructivo que crea una política de cierre de fronteras y realiza una delimitación geográfica del sector más vulnerable de la frontera con Bolivia para su declaración formal como Zona Militar para el control.

“La política, que se implementará en las regiones de Arica, Tarapacá y Antofagasta, contempla el incremento de medios militares en sectores críticos de la Macrozona Norte; un mejoramiento de vigilancia mediante drones, medios y sensores optrónicos; y el mejoramiento de comunicaciones críticas en zona fronteriza”.

