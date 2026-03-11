"No queda prácticamente nada que atacar" en Irán, dice Trump

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha asegurado este miércoles que "no queda prácticamente nada que atacar" en Irán tras 12 días de una ofensiva lanzada junto a Israel el pasado 28 de febrero contra el país persa y que se ha saldado con más de 1.200 muertos en su territorio.

Así declaró durante una entrevista con el sitio web Axios, en la que ha manifestado que pondrá fin a la guerra "cuando quiera". Además, aclaró que Teherán "no se librará tan fácilmente" ahora que ha atacado varios países del golfo Pérsico en respuesta a la oleada de ataques.

"Iban tras el resto de Oriente Próximo. Están pagando por 47 años de muerte y destrucción causada por ellos. Esto es una venganza. No se librarán tan fácilmente", ha declarado, antes de añadir que la guerra "va bien". "Va de maravilla. Vamos muy adelantados respecto al cronograma. Hemos causado más daño del que creíamos posible, incluso en el período inicial de seis semanas", ha declarado.

Divergencias con Israel

Sus palabras llegan a medida que las diferencias entre Israel y EEUU en lo referente a esta ofensiva parecen acrecentarse. Mientras las autoridades israelíes aseguran que la guerra "no tiene límite", Trump ha apuntado a lo contrario.

La ofensiva conjunta ha dejado hasta la fecha más de 1.200 muertos en Irán, según datos publicados por las autoridades del país asiático. Entre los muertos, además del líder supremo, figuran varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel e intereses estadounidenses en países de Oriente Próximo, incluidas bases militares.

Dudas de Francia

La capacidad militar iraní "no se ha reducido a cero", advirtió este miércoles el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien tampoco tiene constancia de que el estrecho de Ormuz haya sido minado por el régimen de Teherán, contrariamente a lo sugerido por su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Al ser preguntado por la prensa sobre la reducción de la capacidad militar iraní por los ataques de Israel y EEUU, Macron afirmó que "no se ha reducido a cero", contradiciendo las declaraciones de Trump en las que afirmó este miércoles que "pronto" terminará la guerra en Irán porque "prácticamente no queda nada que atacar" en el país.

Cuestionado sobre el minado del estrecho de Ormuz, Macron dijo no tener información al respecto, ni de los servicios de inteligencia franceses ni de los aliados. "He leído que podría ser posible, pero no tengo confirmación", aseguró.