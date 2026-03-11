EEUU e Irán atacan buques en el estrecho de Ormuz

EEUU aseguró este miércoles 11 de marzo que ha atacado varios barcos iraníes en la zona, incluidos 16 que, según sostuvo, tenían la capacidad de instalar minas.

Por su parte, Teherán embistió al menos tres buques comerciales en el Estrecho, en las últimas horas.

Pocos navíos se atreven ahora a atravesar por ese cruce. Algunos que osan hacerlo sufren el asedio del Ejército de Irán, dispuesto a hacer valer el bloqueo impuesto en el estratégico paso marítimo que mueve una quinta parte del petróleo mundial.

En simultáneo, el Comando Central del Ejército de EEUU subraya su "objetivo" de acabar con los asaltos iraníes en el paso marítimo que conecta el golfo Pérsico al noroeste con el golfo de Omán y el mar Arábigo al sureste.

Tres barcos afectados por Irán

Este miércoles, uno de los tres barcos atacados reportó tres marineros desaparecidos, informaron varias empresas de seguridad marítima.

"Dos proyectiles de origen desconocido" impactaron este miércoles al buque granelero Mayuree Naree, de bandera tailandesa, mientras navegaba por el estrecho de Ormuz, frente a la costa de Omán, informó en un comunicado Precious Shipping, el operador del barco.

"Tres miembros de la tripulación están desaparecidos y se cree que están atrapados en la sala de máquinas", anotó Precious Shipping, antes de puntualizar que los 20 tripulantes restantes fueron evacuados sin anomalías y pisaron tierra en Omán.

La Guardia Iraní reveló en una declaración difundida por la agencia de noticias Tasnim que el barco fue "atacado por combatientes iraníes".

El ataque provocó un incendio. Las imágenes proporcionadas por la marina tailandesa muestran una nube de humo negro saliendo de la parte trasera del carguero y dos escaleras desplegadas a los costados del navío, aparentemente para la evacuación de los tripulantes.

Mas temprano, el buque portacontenedores con bandera de Japón ONE Majesty también fue impactado por un proyectil desconocido a 46 kilómetros de la costa de Emiratos Árabes Unidos, reportaron dos empresas de seguridad marítima.

No hubo heridos ni perjuicios mayores. La compañía propietaria del navío, Mitsui OSK Lines, y un portavoz de Ocean Network Express (ONE), su operador logístico, detallaron que el barco fue golpeado mientras estaba anclado en el Golfo y que una inspección del casco había revelado daños menores por encima de la línea de flotación.

Paralelamente, un buque granelero fue golpeado a 50 millas al noroeste de Dubái. El proyectil dañó el casco del Star Gwyneth, con bandera de las Islas Marshall, aunque la tripulación permaneció a salvo, explicó la empresa de gestión de riesgos marítimos Vanguard.

El armador, Star Bulk Carriers, añadió que el buque recibió el impacto en la bodega mientras estaba fondeado.

El transporte marítimo por el estrecho se ha detenido casi por completo, después de que la Guardia Revolucionaria iraní advirtiera que cualquier barco que transite por la zona será blanco de ataques, pese a las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de intensificar los ataques contra Irán si continúa obstruyendo el estrecho.