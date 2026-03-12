Aprehenden al alcalde de Desaguadero por presunto delito sexual

Las autoridades procedieron la terde de ayer a la aprehensión del alcalde del municipio de Desaguadero, René T., por una denuncia de violación en grado de tentativa.

La información fue confirmada por la fiscal Julieta Segales, quien indicó que se realizan las diligencias preliminares de la investigación, como la valoración forense de la víctima.

Según el reporte preliminar, la víctima es una funcionaria, quien denunció que en horas de la mañana fue agredida por el alcalde, quien le habría intentado forzar a mantener relaciones sexuales en predios del municipio.

La autoridad denunciada se habría dado a la fuga del lugar, llevándose el celular de la mujer. Sin embargo, una vez recibida la denuncia, la Policía dio con el alcalde, procediendo a su aprehensión antes del mediodía.

El caso se encuentra en investigación y el Ministerio Público definirá si procede a la imputación de la autoridad.