“La hija cóndor” se estrena en Bolivia tras cosechar 25 premios internacionales

“La hija cóndor”, la película boliviana que no para de sumar premios y reconocimientos en todo el mundo, se estrenará en Bolivia el próximo jueves 7 de mayo, en un acontecimiento que ya está siendo celebrado por la comunidad cinéfila del país como una esperada “vuelta a casa”.



El largometraje dirigido por el cineasta boliviano Álvaro Olmos Torrico podrá por fin ser visto por el público boliviano después de haber sido reconocido en varios de los festivales internacionales, cosechando un total de 25 galardones hasta la fecha, y con la perspectiva se seguir añadiendo estrellas a su extenso palmarés.



El filme del cineasta cochabambino triunfó en los festivales internacionales más importantes, como el Cinélatino de Toulouse, el Festival de Biarritz y Les Rencontres du Cinéma Latino-américain de Pessac, los tres en Francia, así como el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, el Festival de Málaga, el Chicago International Film Festival, el Festival de Gotemburgo en Suecia, el FICCali de Colombia, el Kinolatino de Bélgica y el TIFF de Toronto, Canadá.



La cosecha de galardones tiende a extenderse, tomando en cuenta que “La hija cóndor” se presentará en el futuro próximo en: Filmtage Tübingen (CineLatino-CineEspañol), Lichter Filmfest Frankfurt International, Havana Fil Festival New York, Seattle IFF, Las Américas Film Festival, Santarém International Film Festival.



“La gira por Eurora ha sido muy importante para entender el buen momento de la película, sobre todo por la asistencia de público en las salas de cines de Europa, puesto que las funciones en los países donde estuvimos fueron con aforo completo”, comentó Álvaro Olmos Torrico.



El destacado director boliviano afirmó que su filme hasido uno de las cintas nacionales más reconocidas en su periplo por el viejo continente.



“Nosotros hemos tenido más asistencia a festivales por las solicitudes que recibimos, razón por la que conquistamos mayor cantidad de premios, no siempre a la Mejor Película, pero siempre ganamos algún premio vinculado a nuestro filme”, añadio.



Olmos señaló que la mejor experienca de la gira ha sido el encuentro con los bolivianos que radican en las naciones de Europa.



“Lo más lindo, sin duda, es haber compartido con la gente boliviana, quienes en gran cantidad fueron a ver la película, quedando sorprendidos por la producción. Para ellos fue muy importante ver algo propio lejos de nuestro país, lo han vivido de una manera diferente”, sostuvo.



El cineasta dijo que continuarán la gira en busca de sumar más estrellas a su palmarés, como también tener una gran aceptación del público boliviano desde el estreno del filme, previsto para el jueves 7 mayo.