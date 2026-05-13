Festival de Cannes comienza con la Palma de Oro para Jackson

El director neozelandés Peter Jackson recibió una Palma de Oro honorífica en la apertura del Festival de Cannes, un homenaje que él, conocido en especial por la gesta (hasta entonces considerada imposible) de haber adaptado El Señor de los Anillos, describió como “inesperado” y “milagroso”. “Nunca pensé que ganaría una porque no hago filmes que consiguen la Palma”, detalló sobre el galardón, que le fue entregado en el escenario del Gran Teatro Lumière, tras haber desfilado por la alfombra roja con la icónica sintonía de “La Comunidad del Anillo” con el actor estadounidense Elijah Wood, al que Jackson catapultó a la fama con el papel de Frodo.

El también responsable de títulos como “Desde mi cielo” explicó que Cannes ha sido un lugar fundamental en su carrera y, sobre todo, en la preparación de la trilogía de El Señor de los Anillos ya que fue en el marco de este certamen francés donde se pudieron ver por primera vez las imágenes inéditas del filme en 2001. Eran apenas 26 minutos, siete meses antes del estreno oficial, que impactaron a los periodistas que pudieron ver el adelanto.

Antes de eso, recordó Jackson, “todos los medios no hablaban más que de fracaso”. Pero “Cannes cambió la percepción del filme, incluso para mí”, compartió el director en su discurso de agradecimiento. Años atrás ya había estado en el festival, rememoró, tras haber filmado “Mal gusto” (1987), un título que gracias al mercado del festival pudo ser visto en medio centenar de países y eso supuso el auténtico “lanzamiento” de su carrera. “Para mí Cannes está ligado a buenos recuerdos”, aseguró.

Antes de entregarle el galardón, Elijah Wood le había descrito como un genio que cambió el cine cuando se embarcó en el rodaje de la obra maestra de J.R.R. Tolkien, una proeza técnica que, pese a todo, se siente “artesanal” y con “corazón”.

“La tecnología no significa nada si no lleva una parte de humanidad”, afirmó el intérprete de 45 años, con el que Jackson bromeó para romper el hielo al felicitarle porque por fin había logrado tener vello facial.