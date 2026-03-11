EEUU destruye barcos con minas en Ormuz y Trump amenaza a Irán

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) anunció ayer que fuerzas estadounidenses destruyeron 16 buques minadores iraníes cerca del Estrecho de Ormuz, en una operación militar que se produce en medio de informaciones de que Teherán está intentando desplegar explosivos navales en uno de los corredores energéticos más importantes del mundo.

Según informó el propio Centcom en una publicación difundida en redes sociales, la acción estuvo dirigida contra varias embarcaciones vinculadas con operaciones navales iraníes en la zona.

“Fuerzas estadounidenses eliminaron múltiples embarcaciones navales iraníes, el 10 de marzo, incluidos 16 buques minadores cerca del estrecho de Ormuz”, indicó el comando militar estadounidense.

El organismo acompañó su comunicado con un video en el que se observan ataques contra varias embarcaciones en el mar, seguidos de explosiones que destruyen los barcos. Las imágenes muestran proyectiles impactando contra los objetivos y columnas de humo elevándose desde los buques alcanzados.

El Estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el océano Índico y constituye uno de los puntos más sensibles del sistema energético global. Aproximadamente una quinta parte del petróleo que se consume en el planeta circula diariamente por esa estrecha vía marítima, utilizada por grandes productores de crudo de la región para exportar sus recursos a los mercados internacionales.

La posibilidad de que se coloquen minas en el área genera preocupación por el impacto que podría tener en la seguridad de la navegación y en el suministro energético mundial. Incluso interrupciones limitadas del tráfico en ese corredor pueden provocar efectos inmediatos en los precios del petróleo y en las cadenas logísticas internacionales.

Horas antes del anuncio del Centcom, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había informado que el ejército estadounidense había destruido varias embarcaciones relacionadas con estas actividades. En un mensaje difundido en redes sociales, el mandatario aseguró que las fuerzas estadounidenses habían atacado y destruido diez barcos utilizados para colocar minas.

“Me complace informar de que, en las últimas horas, hemos atacado y destruido por completo diez buques o embarcaciones minadores inactivos. ¡Y seguirán otros!”, escribió Trump.

Trump también lanzó una advertencia a Irán sobre las consecuencias de desplegar minas navales en esa ruta estratégica.

“Si por cualquier motivo se colocaran minas y no se retiraran de inmediato, las consecuencias militares para Irán serán de un nivel jamás visto”, afirmó el presidente estadounidense.

En el mismo mensaje, el mandatario añadió que la retirada de cualquier artefacto explosivo que haya podido ser colocado sería interpretada como un gesto positivo.

“Si, por el contrario, retiran lo que hayan podido colocar, será un paso gigantesco en la dirección correcta”, señaló.

Además, Trump indicó que las fuerzas estadounidenses están preparadas para actuar contra cualquier embarcación que participe en operaciones de minado en el estrecho. Según explicó, los buques implicados serían atacados con el mismo tipo de misiles utilizados por Estados Unidos para interceptar embarcaciones del narcotráfico en otras regiones.

“Serán tratados de forma expedita y violenta. ¡Cuidado!”, advirtió el presidente.

Netanyahu

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha efectuado un llamamiento a los iraníes a derrocar el régimen en lo que parece ser una preparación del terreno para un final abrupto de la guerra -por decisión de Donald Trump- sin haber cumplido el objetivo que prometió: el fin de la República Islámica.

Tras las palabras del presidente de EE UU sobre la inminencia del fin del conflicto, Netanyahu ha trasladado a los iraníes la responsabilidad de salir a las calles, pese a los bombardeos y la sangrienta represión de las protestas a principios de año. “En última instancia, depende de ellos”, dijo.

Ambos ejércitos aliados han lanzado de hecho ayer sus bombardeos más duros, tras vislumbrarse la posibilidad de que la guerra dure menos de las semanas que se vaticinaban.